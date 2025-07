Por qué a veces no recordamos todo lo que soñamos

Investigaciones recientes explican qué procesos cerebrales intervienen en el olvido onírico y cómo es posible entrenar la mente para recordarlos.

Hoy 10:16

En más de una oportunidad, muchas personas se despiertan sin recordar lo que soñaron la noche anterior. Aunque se intente revivir las imágenes generadas por la mente durante la ensoñación, en algunos casos resulta imposible.

Por tal motivo, investigadores llevaron a cabo estudios para develar qué ocurre en el cerebro mientras se sueña y cuáles son los factores que determinan si un sueño se recuerda o se olvida.

Para responder dicha pregunta, revela Frontiers in Human Neuroscience, los investigadores reunieron a dos grupos de 18 personas cada uno. El primero estaba compuesto por personas que manifestaron soñar y recordar sus onirismos de forma diaria. El otro, en tanto, no consiguió lo mismo. Ambos grupos durmieron durante una noche en el laboratorio y les colocaron auriculares a fin de ofrecerles estímulos auditivos.

Según precisó National Geographic, los científicos encontraron diferencias neurofisiológicas entre los soñadores frecuentes y los poco frecuentes. Los primeros tuvieron despertares más largos en todas las etapas; también manifestaron una mayor reactividad cerebral a los estímulos externos.

Otro estudio publicado por la revista Science, en 2019, reveló que los recuerdos están vinculados al movimiento ocular rápido. Durante la fase REM (Rapid Eye Movement), las áreas del cerebro que transfieren recuerdos al almacenamiento a largo plazo están desactivadas. Esto puede ser un efecto secundario del papel de la fase REM en la consolidación de la memoria, sostuvo Deirdre Barrett, investigadora del sueño en la Facultad de Medicina de Harvard.

Despertar inmediatamente después del sueño REM suele marcar la diferencia entre rememorar vívidamente un sueño o perderlo para siempre, según explica Barrett. En ese período, ciertas áreas del cerebro relacionadas con la memoria a corto plazo permanecen activas, aunque solo retienen la información durante unos 30 segundos.

La transición directa hacia otras etapas del sueño, sin interrumpirse para volver a la conciencia, impide que esos episodios lleguen a almacenarse en la memoria a largo plazo. Así, el olvido de los sueños ocurre con frecuencia porque no se produce ese breve despertar que permite recordarlos más allá del instante.

A lo largo de una noche típica de descanso, los períodos de sueño REM no mantienen una duración constante. Según Barrett, hacia el final de un ciclo de ocho horas, una persona puede permanecer en sueño REM cerca de 20 minutos, mientras que al inicio de la noche este estado apenas se extiende unos minutos. Estos episodios aparecen aproximadamente cada hora y media, volviéndose más largos a medida que se acerca la mañana.

Un estudio sobre múltiples sueños, difundido por el National Center for Biotechnology Information, detalla que las mujeres tienden a recordar más los sueños que los hombres. Del mismo modo, los jóvenes recuerdan más sueños que las personas mayores.

La memoria de los sueños aumenta en los niños a partir de la edad en que pueden comunicarlos; en tanto, el estancamiento comienza a los 20 años. Luego, disminuye de forma gradual a lo largo de la vida.

Cabe destacar que existen muchas diferencias individuales en la memoria de los sueños. Las personas introvertidas, por ejemplo, tienden a recordar más, afirmó Barrett.

En consonancia, un artículo difundido por American Psychological Association indica que la apertura a la experiencia es un rasgo de personalidad caracterizado por el deseo de probar cosas nuevas y explorar ideas inusuales.

No obstante, es posible entrenar el cerebro para recordar más sueños, afirmó Leslie Ellis, consejera clínica en Columbia Británica y autora de A Clinician’s Guide to Dream Therapy: Implementing Simple and Effective Dreamwork (Routledge, 2019).

Para ello, la especialista aconsejó a quienes desean recordar sus sueños permanecer inmóviles al despertar y dedicar unos instantes a repasar mentalmente las imágenes y sensaciones. Este enfoque facilita la transferencia de los recuerdos desde la memoria a corto plazo hacia la memoria a largo plazo.