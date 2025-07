Mariano Vergara: "La llave está abierta y hay que ir a luchar hasta el final"

El DT de Unión Santiago habló luego de la derrota en la ida de la final del Torneo Apertura ante Vélez y confía en dar vuelta la historia en San Ramón.

Hoy 17:07

Unión Santiago ya piensa en la revancha del próximo viernes 11 de julio a las 16, cuando visite a Vélez de San Ramón por la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Santiagueña de Fútbol. Luego de la derrota por 1 a 0 en la ida, disputada en cancha de Mitre, el entrenador Mariano Vergara analizó el presente del equipo.

"Sabíamos a los que nos enfrentábamos, Vélez viene haciendo bien las cosas y en este torneo le ha sumado más jerarquía al plantel. Era un partido que se iba a abrir con detalles y ellos terminan llevándose un resultado a favor en una pelota parada. Ahora hay que trabajar y llegar de la mejor manera para el viernes", abrió el entrenador.

Además, comentó: "Si hay algo que nunca ponemos son excusas, si en lo personal me hubiese gustado jugar en nuestra cancha, la conocemos y trabajamos, pero no perdimos por la cancha de Mitre, son circunstancias que nos tocan pasar y ahora quedan 90 minutos, la llave está abierta y hay que ir a luchar hasta el final", declaró.

Respecto a la final del próximo viernes, declaró: "No creo que Vélez salga a esperar, eso nos dará el protagonismo, ya nos enfrentamos con este rival y nos tocó ganar, va a ser un partido como en Mitre, ellos tienen un resultado a favor, pero es mínimo. Nosotros no vamos a cambiar, lo que sí vamos a corregir lo que no hicimos", remarcó Vergara.

Sobre la chance de ser tricampeón del fútbol santiagueño: "No sentimos presión, si nos gusta competir, siempre hay que arriesgar. No es fácil estar tres años seguidos en una final. El que salga campeón lo tiene bien merecido y esperemos ser el tricampeón. Yo me preparo para ganar y eso nos está llevando de nuevo a ser protagonistas", cerró Vergara.