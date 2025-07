Milei apuntó contra periodistas por un video manipulado con supuestas frases de Fantino sobre una crisis económica

El Presidente denunció una “opereta” mediática tras la viralización de un fragmento editado del conductor, quien también desmintió la versión. El video fue calificado como falso por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Hoy 21:39

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra un sector del periodismo luego de la circulación de un video manipulado con inteligencia artificial que atribuía al periodista Alejandro Fantino declaraciones falsas sobre una supuesta estrategia del Gobierno para permitir una crisis económica que afecte a la oposición.

El fragmento en cuestión fue rápidamente desmentido por el propio Fantino, quien sostuvo que el contenido fue editado maliciosamente para tergiversar el sentido de su editorial. “Hicieron circular algo editado y armaron una operación berreta y de manual. Lo que dije es todo lo contrario”, expresó el conductor en sus redes sociales, donde publicó el video completo de su programa junto con el enlace al contenido original.

Desde el Gobierno, también reaccionó el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, a quien se mencionaba en la versión editada. El funcionario calificó el material como “fake” y aseguró que las supuestas frases alarmistas “nunca fueron dichas”.

Milei, por su parte, eligió su cuenta en X (ex Twitter) para repudiar el hecho y expresó su malestar con duros términos:

“Le han tomado el gusto desde mi discurso en Davos en hacer cut and paste para que las personas digan cosas que no dicen. A seguir peleando duro contra estas basuras que se dicen 'periodistas'. Fin”, escribió el mandatario, acompañando el mensaje con la editorial completa de Fantino bajo el título “DESMONTANDO LA OPERETA”.

El episodio se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y sectores del periodismo, a quienes Milei ha acusado reiteradamente de realizar operaciones mediáticas y difundir noticias falsas. El incidente reaviva el debate sobre los riesgos de la manipulación audiovisual, especialmente en tiempos de fuerte polarización política y uso masivo de redes sociales.