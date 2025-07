De Nürburgring al chatarrero: el aterrador accidente entre un Porsche 911 GT3 RS y un BMW M2

Los conductores se metieron al circuito más peligroso del mundo y tuvieron un accidente que puso los pelos de punta. Ellos sobrevivieron, los autos no.

Rodar en Nürburgring es el sueño de cualquier amante de los coches, pero es probable que a los dueños de un Porsche 911 GT3 RS y un BMW M2 se les han quitado las ganas.

Durante una de las sesiones en las que cualquiera puede entrar con su coche al Infierno Verde, estos dos conductores tuvieron un grave accidente. Los coches han quedado para la chatarra, pero, por suerte, ambos conductores están sanos y salvos.

No se sabe quién tuvo la culpa, pero fue un error muy caro

Cada año, miles de conductores entran a rodar al circuito de Nürburgring Nordschleife con sus coches. Lo hacen en las sesiones de Touristenfahrten, unas jornadas en las que el Infierno Verde se abre al público para que cualquiera pueda disfrutar de su trazo al volante de su coche. A diferencia de otros trackdays, los Touristenfahrten son bastante asequibles porque dar una vuelta cuesta entre 30 y 35 euros y es una pista con 20,8 km de longitud.

Esto hace que la afluencia de participantes sea enorme. Muchos de ellos simplemente buscan rodar en este histórico circuito, por lo que se lo toman con tranquilidad, de hecho, en los Touristenfahrten se ven muchos coches bastante normales que no pueden ir muy rápido. Sin embargo, muchos otros aprovechan estas jornadas para intentar marcar su particular vuelta rápida en esta pista y unos cuantos llevan aparatos muy serios que son capaces de rodar verdaderamente rápido en este trazado.

Tanto los unos como los otros deben convivir, es decir, comparten pista. Lógicamente, puede llegar a ser un problema porque hay una gran diferencia entre el nivel de conducción de los “pilotos” y entre sus coches. También hay pilotos profesionales, semi profesionales, amateurs y muchísimos aficionados que nunca han rodado en un circuito.

Un día cualquiera puedes encontrarte a Misha Charoudin, un youtuber que se conoce el circuito como la palma de su mano al volante de su BMW M5 de más de 700 CV, en la misma sesión que Juan, de Tudela, que ha subido a Nürburgring con sus colegas para meter su Citroën Saxo VTS 8V harto de vivir con el único objetivo de echarse unas risas y compartirlo todo en redes sociales.

Antes de entrar a pista, los conductores reciben un briefing para conocer las normas y cómo se deben comportar en circuito. Normalmente, no suele haber problemas: los más rápidos tienen paciencia cuando tienen que tenerla y los más lentos están atentos a los retrovisores para apartarse y molestar lo mínimo posible. Pero hay veces que las cosas no salen bien. Es un circuito y el riesgo cero no existe, y menos en una pista que se ha ganado a pulso el sobrenombre de Infierno Verde.

Prueba de ello es lo que ha pasado allí el último fin de semana. El 5 de julio, durante una sesión de Touristenfahrten, un Porsche 911 GT3 RS y un BMW M2 tuvieron un accidente. Enseguida, las imágenes se viralizaron en redes sociales, y es entendible, viendo lo aparatoso que fue el accidente, pero nadie resultó herido grave, simplemente hay que lamentar (muchos) daños materiales y, según explica @sideways-lab en su cuenta de Instagram, primeros auxilios para las personas que iban dentro de los dos coches.

Viendo las imágenes, cuesta creerlo, pero han tenido suerte. El conductor del Porsche 911 GT3 RS venía con más ritmo y al llegar al BMW M2 no tuvo nada de paciencia y decidió pasarlo en cuanto pudo. Por lo que se puede ver en los vídeos, el conductor del M2 parecía haber visto el Porsche y da la impresión de que se estaba quedando a un lado para dejarse pasar, pero justo cuando le va a adelantar el 911 gira y se produce el toque, bastante leve, pero con consecuencias desastrosas.