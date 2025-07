Manifestantes piden la urgente aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad

Cientos de personas marcharon frente al Congreso por la sanción definitiva del proyecto, que podría transformar la calidad de vida de miles de argentinos.

Hoy 15:36

Familiares, organizaciones sociales y distintas agrupaciones realizan una protesta en el Congreso este mediodía para pedir la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los manifestantes concentraron en la puerta del Congreso a las 11 de la mañana y desde las 13 que realizan el reclamo. A las 14 comenzará la sesión clave en el Senado.

La jornada de protestas incluye medidas de fuerza en diferentes puntos del país como Córdoba, Mendoza, Tucumán, Rosario u otras ciudades.

Además de colectivos, familias y organizaciones sociales, acompañan la movilización diferentes dirigentes del Frnete de Izquierda.

Valentina Bassi es una de las impulsoras de la medida. La actriz contó que sufre muchas complicaciones con su hijo discapacitado y que su realidad es la de muchas otras familias.

“En la sesión de hoy se pone en juego el futuro de mi hijo, por eso estamos acá las mamás, los papás, y los prestadores. Estamos todos muy preocupados, la ley de emergencia tiene que salir”, señaló.

En diálogo con TN, Bassi dijo que “los senadores tienen que saber que detrás de sus decisiones hay un montón de familias que la están pasando muy mal”.

Con respecto a la situación que se vive en el ámbito de las personas con discapacidades, explicó: “Está todo destruido. La discapacidad está en emergencia desde hace mucho tiempo, pero ahora están en peligro de cierre las escuelas, los hogares y las instituciones.

“Estamos muy preocupados, las personas discapacitadas la están pasando mal. Están perdiendo sus apoyos, las medicaciones no le llegan y las obras sociales no autorizan los tratamientos", agregó.

En ese sentido, señaló: “Los apoyos se necesitan para ayer, mañana ya es tarde. Si una persona tiene que ir a una terapia de rehabilitación para ver si puede caminar, lo tiene que hacer hoy”.

Bassi explicó que la aprobación de la ley les “permitiría al menos subsistir” porque “los aranceles que se están pagando para los terapeutas o transportistas son bajísimos”.

“Entonces lo que pasa es que se van al privado o no atienden. Y las escuelas especiales y los hogares están endeudadísimos, están haciendo rifas para subsistir”, explicó.

En esa línea, agregó: “Todos los sectores relacionados con la discapacidad están colapsados y destruidos. Esta ley viene a ordenar, porque está todo descalabrado. Necesitamos que la voten y que la aprueben”.

La actriz dijo que el miedo de las familias “es que peligra la continuidad de las terapias de los hijos”. “La escuela es muy importante y el acompañante terapéutico también. Son importantes para su desarrollo y su futuro, para que adquiera herramientas para desenvolverse en la sociedad”.

“Hay que entender que es un derecho, que no puede depender del bolsillo de cada familia. Se trata de humanidad, de sensibilidad, que es algo que falta en la rosca. Estamos pidiendo no perder lo que tenemos”, remarcó.

Por último, recalcó que la Ley de Emergencia en Discapacidad: “no es un descalabro fiscal sino una cuestión de voluntad política”.

En ese contexto, aseguró: “Esperemos que se apruebe la ley y que no se vete, que haya sensibilidad y sentimientos de humanidad. No son privilegios, son derechos”.

“Nosotros ponemos el cuerpo, solo necesitamos que el Estado esté presente. Es solamente tomar una medida en favor de la discapacidad”, cerró.