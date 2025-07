Bullrich acusó a Villarruel de ser “cómplice del kirchnerismo” por habilitar una sesión en el Senado

La ministra de Seguridad cuestionó duramente a la vicepresidenta por permitir el debate de proyectos impulsados por la oposición. Advirtió sobre un supuesto "golpe institucional" en la Cámara alta.

Hoy 16:22

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lanzó este miércoles una fuerte crítica contra la vicepresidenta Victoria Villarruel por habilitar una sesión impulsada por Unión por la Patria en el Senado, en la que se debatirán proyectos sobre aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), Bullrich escribió:

“No sea cómplice del kirchnerismo destructor. No denigre la institución que preside. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”.

La sesión en cuestión fue habilitada pese a la resistencia del oficialismo y de gobernadores aliados de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, quienes rechazan los proyectos por su presunto impacto negativo en el equilibrio fiscal. Según trascendió, el Ejecutivo ya anticipó que vetará las leyes en caso de ser aprobadas.

Horas antes del inicio del debate, Bullrich ya había manifestado su rechazo a la sesión, al sostener que “el kirchnerismo planea un golpe institucional en el Senado”. En ese sentido, advirtió: “Están planteando una reunión autoconvocada para arrebatarle a la vicepresidenta el poder de la Presidencia Provisional del Senado y agujerear los éxitos económicos del Gobierno que tanto nos han costado a los argentinos”.

Y remarcó: “Las instituciones, las normas y la República se respetan. No se puede permitir este atropello”.

La tensión dentro del oficialismo quedó en evidencia con esta reacción de Bullrich hacia la titular del Senado, una de las figuras más relevantes de La Libertad Avanza, quien decidió garantizar el quórum para preservar el funcionamiento institucional del Congreso, tal como ella misma ha manifestado en otras oportunidades.

Mientras tanto, los senadores que responden a gobernadores de Juntos por el Cambio plantearon separar el tratamiento de temas sensibles, como el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles, que buscan blindar en medio de las tensiones por recursos entre Nación y provincias.