Luis Juez se emocionó durante el debate por la emergencia en discapacidad: “No importa lo que digan los economistas”

El senador se conmovió al hablar de su hija, Milagros, que tiene parálisis cerebral; defendió la iniciativa y votó a favor.

Hoy 19:11

El senador nacional por Pro Luis Juez se emocionó al hablar durante el debate por la Ley de Emergencia en Discapacidad debido a su situación personal. Su hija, Milagros, tiene parálisis cerebral. “Convivo hace 25 años con la discapacidad”, sostuvo desde su banca antes de votar a favor de la iniciativa que promovió la oposición y que provocó el fuerte rechazo del Gobierno nacional.

Desde el principio de su exposición, el senador, aliado de Javier Milei, se mostró sensible y al borde las lágrimas. “Es un tema que me nubla las palabras y me pone mal. Nuestros hijos son invisibles. La sociedad mira pero no mira. Por ahí hay una mirada de lástima”, señaló.

La iniciativa se aprobó con 56 votos a favor y ningún voto en contra en medio de una tensa sesión que el oficialismo calificó como inválida. Tuvo el apoyo de todos los presentes en la Cámara alta.

El proyecto busca garantizar el financiamiento de prestaciones, actualizar mensualmente los aranceles de los prestadores de servicios y reformar el sistema de pensiones no contributivas. Declara la emergencia en todo el territorio nacional hasta 2027.

“Muchos prestadores cobran menos que un albañil y se van porque la retribución es casi miserable. No tuvieron un solo aumento desde diciembre. Cuando uno consigue un asistente terapéutico y se va porque tiene un salario miserable, después de que empatizó con la criatura, es una angustia monstruosa conseguir alguien que empatice devuelta”, reclamó.

Juez habló, además, a título personal. Contó su experiencia en las últimas elecciones, donde llevó a su hija Milagros a votar: “Cuando votó en la última elección, estábamos contentos y nos mataron en las redes. Nos decían: dejala en tu casa que están dando lástima. Pasa eso. Vivimos con un ángel en casa, que nos iluminó la vida hace 25 años, pero cuando uno quiere poner en valor esto, la carnicería que es la política te masacra. Te lleva a un lugar extremadamente incómodo”.

La iniciativa apoyada por Juez tenía media sanción de la Cámara de Diputados y los que reclamaban su aprobación en el Senado se presentaron este jueves frente al Congreso, donde se realizó una marcha. El Poder Ejecutivo, en cambio, la rechaza por su impacto fiscal.

“¿Cómo alguien podía pensar que yo, en este tema, podía mirar para el costado? Intento no perder mi consciencia. Esta ley viene a reparar. Una silla de ruedas vale como un auto usado. Y cuando uno quiere acceder a algo tiene que ir por la vía del amparo", explicó.

El senador afirmó que en la Argentina cargar con una discapacidad “es algo doloroso” y un tema de “altísima sensibilización”. “Nuestros hijos merecen ser mirados e individualizados. El Estado tiene que hacerse responsable y eso no es un gasto. Las obras sociales son complicadas, las atenciones, las cuestiones. Todo es complicado, Pasó en la pandemia”, señaló.