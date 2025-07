Pocos lo saben: los 5 errores que te hacen perder partidos de pádel, según un experto

Un ex jugador profesional y entrenador brindó estos aspectos claves que llevan a perder duelos.

Hoy 19:29

En los últimos años, el pádel se volvió uno de los deportes furor en la Argentina, y cada vez más personas eligen practicarlo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este deporte, la parte mental es fundamental para mejorar, y, ante esta situación, el ex jugador profesional y actual entrenador Manuel Martín realizó un video en Mejora Tu Padel, su canal de youtube, acerca de cinco errores que llevan a perder partidos.

Los cinco errores de mentalidad que te hacen perder partidos de pádel, según un experto

1 - Los diálogos internos

“El diálogo interno es esa vocecita interior que cuando viene un globo alto te dices ‘No puedo fallar esta pelota’. Esa pelota la fallas. Tienes que vivir en el presente y eliminar rápidamente los diálogos internos. Cuando aparece esa voz interna automáticamente céntrate en el presente”, aseguró el ex jugador de pádel.

2 - No jugar en equipo

“La idea es jugar en equipo. Esto de hacerse el héroe generalmente no funciona bien. Te recomiendo que trabajes en equipo. Que puedas manejar la cantidad de errores y aciertos, que puedas ser un poco más agresivo, pero nunca te recomendaré que lo hagas trabajando en solitario. Siempre decimos que uno más uno en pádel no suman dos, suman tres”, agregó Manuel Martín.

3 - Pensar que el partido está sentenciado

Martín recomendó también no darse por vencido, ya que los partidos siempre se pueden remontar: “En el pádel tenemos un sistema de puntuación que hace muy difícil cerrar los partidos. Así que enganchate a los partidos y no te dejes ir”.

4 - Pensar que el rival no te puede ganar

Otro de los consejos que da el entrenador es no subestimar el nivel del rival: “El pádel es así. Le puedes ganar a alguien mejor que tú técnicamente e incluso hasta tácticamente. Esto hay que aceptarlo. Hay que respetar a la persona que tienes en frente, y tener la humildad para entender que si te van ganando es por algo”, afirmó Martín.

5 - Creer que el rival tiene suerte

“Lo de la suerte estará equilibrado. A lo largo de tu vida, salvo excepciones, tendrás casi la misma proporción de situaciones en las que has tenido más suerte y menos suerte. Una vez te toca a tí y otra a tu rival. Te recomiendo que te enfoques en lo positivo y que dejés lo de la suerte apartado, porque la suerte en ocasiones hay que buscarla”, sentenció el ex jugador profesional de pádel.