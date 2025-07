Sofía Pachano está embarazada y espera su primer hijo con Santiago Ramundo

La actriz lleva 12 semanas de gestación. Ángel de Brito confirmó la noticia en LAM y reveló que la artista se molestó por la filtración.

Hoy 21:19

Este jueves, Sofía Pachano confirmó que está embarazada y que espera su primer hijo junto a su pareja, el actor Santiago Ramundo. La noticia fue compartida por el conductor Ángel de Brito al aire de LAM (América), quien detalló que la actriz lleva 12 semanas de gestación.

"Estaba esperando los resultados de un estudio, y finalmente se filtró. Me escribió Sofía a la tarde para confirmarlo. Yo ya le había preguntado hacía un tiempo porque nos había llegado la información", relató de Brito.

En el programa también contó cómo fue el diálogo con Pachano: “Le pregunté, me dijo que había que esperar, y ahora ya se puede contar, ya se puede confirmar”.

Sin embargo, no todo fue alegría. El periodista reveló que la artista manifestó cierto malestar por la filtración anticipada del embarazo: “Está un poco enojada, me dijo ‘nadie me preguntó’. Suele pasar cuando se van a hacer análisis o al médico”.

Sofía Pachano y Santiago Ramundo mantienen una relación desde hace varios años, aunque suelen manejar su vida privada con perfil bajo. La llegada del bebé será el primer hijo para ambos, en un momento de plenitud personal y profesional.