Misiones: un hombre discutió con su ex pareja y la mató de 23 machetazos

La víctima tenía 28 años y era madre de cinco hijos. El principal sospechoso fue detenido. Es padre de dos de los niños y aseguran que la había amenazado en otras ocasiones.

Una mujer de 28 años fue brutalmente asesinada a machetazos en su casa de la localidad misionera de San José y por el crimen detuvieron a su ex pareja, un joven changarín de 25 años. El informe forense confirmó que la joven tenía al menos 23 heridas realizadas con el arma blanca, y las autoridades señalaron que el sospechoso la habría matado en presencia de dos de sus hijos.

La víctima fue identificada como Claudia Soledad Batista, y el hallazgo se produjo en un domicilio situado en el barrio La Tablada. Hasta ese lugar se dirigieron los efectivos de la Comisaría Segunda de San José, luego de que los vecinos llamaran al número de emergencias 911 al escuchar los gritos de la mujer y luego verla “desvanecida y sin signos vitales”.

Los agentes constataron que presentaba múltiples cortes realizados con un machete, que tenía manchas de sangre y que fue secuestrado en el lugar. El resultado preliminar de la autopsia señaló que la joven murió a causa de un traumatismo de cráneo grave y tenía más de veinte lesiones provocadas con el arma, principalmente en la zona de la cabeza, los hombros y los brazos.

Según el estudio, varias de las heridas estaban superpuestas y se concentraban especialmente en la región del cráneo, lo que dio muestra de la intensidad del ataque. Claudia era madre de cinco hijos y se había mudado a la zona recientemente con su ex pareja, Walter Gabriel Cruz, padre de dos de los pequeños y principal sospechoso de su asesinato.

Cruz fue detenido en el lugar y la hermana de la víctima relató que el hombre llegó con un amigo a la vivienda y estaba alcoholizado. Allí, habría mantenido una discusión con Claudia y, en ese contexto, sacó el machete y la atacó.

“Nadie nos va a devolver a nuestra hermana, pero pedimos justicia y fortaleza a Dios para acompañar a sus hijos. Él llegó a la casa de Claudia con otro hombre y se puso a tomar y después pasó lo que pasó. Ella quedó desfigurada, le destrozó la cabeza”, manifestó la mujer en declaraciones con el medio local El Territorio.

Fuentes judiciales informaron que al menos dos hijos de la mujer habrían presenciado una parte de la agresión. También dieron cuenta de un largo historial de amenazas por parte de Cruz contra su ex pareja y el caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo del juez Miguel Ángel Faría.

Femicidio en Misiones: más episodios de violencia

La hermana de Claudia aseguró que el changarín “siempre fue violento con ella” y que, al momento del hecho, ambos ya estaban separados pero intentando mantener la convivencia. "Ella llegó a hacerle una denuncia de violencia, pero después la retiró porque él siempre amenazaba con que iba a matarse”, afirmó la mujer.

"Se conocían hace mucho tiempo, tienen dos hijos en común", continuó diciendo. También reveló que poco antes hubo un episodio de violencia y él la tomó del cuello delante de los hijos. "Ahora queremos justicia por ella, porque tenía toda la vida por delante y soñaba con salir adelante y tener una vida normal”, dijo.

“Todavía no caemos con lo que pasó. Queremos que haya justicia y que él se pudra en la cárcel. Ella, el domingo por la tarde, ya estuvo compartiendo unos estados como de despedida en WhatsApp. Creemos que estaba amenazada y ya sabía lo que le podía pasar”, agregó. Al mismo tiempo, contó que su hermana "ya no aguantaba más" seguir viviendo junto a su ex pareja y que se sentía "muy triste".

Por último, al mencionar que no había hecho una mención directa al sospechoso, sostenía que "había cosas que la mataban en vida" y ya le había expresado que quería regresar a Leandro N. Alem para instalarse con sus hijos. El crimen de Claudia Batista representa el cuarto femicidio registrado en Misiones en lo que va del año, tras los asesinatos de Amanda Müller, Soledad Machuca y Juana Maciel, todos ellos en contexto de violencia de género.

