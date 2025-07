Alberto Fernández tras su procesamiento en la causa Seguros: "Que la Justicia Federal deje de perseguirme por ser peronista"

El expresidente salió al cruce de la Justicia luego de que confirmara su procesamiento en la causa Seguros.

Hoy 21:08

"Ayer la (in) Justicia Federal dispuso mi procesamiento. Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el 'riesgo' que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros", afirmó en sus redes sociales.

En la misma línea, Fernández señaló: "Entiendo que la decisión judicial fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso".

Por último, el expresidente sentenció: "Como alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación".