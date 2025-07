Mascherano habló de la posible llegada de Rodrigo De Paul al Inter Miami y el futuro de Messi

El entrenador de las Garzas elogió al campeón del mundo y volvió a pedir refuerzos para su equipo.

Hoy 00:44

En la antesala del duelo que Inter Miami disputará este sábado ante Nashville SC por una nueva jornada de la MLS, Javier Mascherano brindó una conferencia de prensa en la que no esquivó el tema del momento: el rumor de la posible llegada de Rodrigo De Paul al equipo de Lionel Messi.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Oficialmente no hay nada. Yo también he leído y escuchado lo que salió en sus medios, pero en ese sentido hay que ser prudente porque es jugador de otro equipo, de otra institución”, aclaró el entrenador argentino, con la intención de bajar la efervescencia mediática.

Sin embargo, el Jefecito no ocultó su admiración por el mediocampista campeón del mundo: “Como jugador tiene jerarquía, es campeón del mundo con la Selección Argentina. Lleva mucho tiempo en Europa y es ese tipo de jugador que obviamente nos gusta. Pero no puedo decir más porque no sé absolutamente nada”.

Messi, las rotaciones y el desgaste

Mascherano también fue consultado por la situación física de Lionel Messi, quien disputó los últimos seis partidos del equipo, incluidos los del Mundial de Clubes y los más recientes encuentros de la MLS, donde marcó cuatro goles y dio una asistencia.

“Iremos viendo qué es lo que nos conviene, claramente siempre hablándolo con él. No es solamente un tema de Leo, sino también de todos los jugadores más grandes. Cada vez que él no se ha sentido en las mejores condiciones, hemos tratado de cuidarlo”, explicó el DT, dejando abierta la puerta a una posible rotación.

Reclamo por los refuerzos

El técnico de Las Garzas también aprovechó la conferencia para expresar su preocupación por la falta de incorporaciones en el plantel. “Lo he dicho varias veces. Hablé con el club y di mi parecer sobre lo que necesita el equipo. Sin embargo, no se trajeron refuerzos”, disparó Mascherano, en una frase que marca cierta tensión con la dirigencia.

En un contexto en el que Inter Miami pelea por alcanzar la cima de la Conferencia Este y sueña con sumar a Rodrigo De Paul, Mascherano busca mantener el equilibrio dentro del plantel mientras gestiona las cargas de sus principales figuras, con Messi como eje y la esperanza latente de incorporar jerarquía para la segunda mitad del año.