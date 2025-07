Luis Juez les respondió a los trolls de LLA que lo acusan de traidor por votar a favor de los discapacitados

El presidente Javier Milei estaba al tanto de que el senador Luis Juez votaría a favor la emergencia para discapacidad.

Hoy 15:42

El legislador era consciente, de antemano, que en las redes los trolls oficialistas lo iban “a matar”, como sucedió finalmente. Los mensajes libertarios le recordaron sus encuentros con Milei, sus cenas compartidas, como lo llamaba “amigo”. Y lo acusaron de “traidor”, como ocurrió también con la vicepresidente Victoria Villarruel.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Juez, el jueves, se quebró al hablar durante el debate por la Emergencia en Discapacidad. Es padre de Milagros, quien tiene parálisis cerebral. “Convivo hace 25 años con la discapacidad”, dijo y relató la situación que conoce de primera mano que viven los prestadores.

Hace algo más de una semana, el senador había estado comiendo milanesas con el Presidente. Él mismo lo contó en sus redes después de haber estado en Olivos. “Nada mejor que las milas de Olivos con un gran amigo. ¡Gracias @JMilei!” fue su mensaje.

No es la primera reunión que mantiene con Milei, varias veces ha sido recibido por el Presidente. A fines del año pasado contó que tiene “una gran relación personal” con Milei. Fue un llamado desde Estados Unidos el que lo “compró de por vida”. “Vos sabés que estamos con Karina en la empresa Meta -le dijo Milei-, y nos empezaron a presentar un aparato para la gente con parálisis cerebral y me acordé de Milagros; vos me permitís que yo vea si puedo...”. El Presidente se refería a conseguirle nueva tecnología para tratar a la hija del senador. Eso los acercó.

Por la misma época, el senador que se alejó del expresidente Mauricio Macri, con quien tuvo un vínculo complicado y cíclico, adelantó que el Frente Cívico “acompañará a la Libertad Avanza sin pedir absolutamente nada” para las elecciones de 2025. “Tienen todo el derecho del mundo de ir con sus dirigentes, de armar su estructura, de tener sus representantes parlamentarios”, argumentó sobre el giro de su fuerza política.

De todos modos, no descartó que si hubiera un “pedido del Presidente” de ser candidato en las legislativas lo podría evaluar.

Sin embargo, sus expectativas están en los comicios para gobernador del 2027. Juez pretende postularse con el acompañamiento de los libertarios.

La otra vez en la que el senador había marcado diferencias con el oficialismo nacional fue con el financiamiento de las universidades. Apoyó la ley que finalmente vetó Milei.

“Yo quiero ayudarlo al Presidente desde lo que yo creo que es la verdad. Y es un error. ¿Querés auditarlos? ¿Querés investigarles sus cuentas? ¿Querés destrozar los negocios que armó el kirchnerismo con las universidades en algunos lugares? Metele para adelante. Ahora la universidad pública ha sido una de las banderas más importantes que ha tenido la Argentina”, sostuvo en aquel momento, el senador tras el veto.