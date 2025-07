La China Suárez subió una foto y sus seguidores vieron algo inquietante en el reflejo

Lo que parecía una simple selfie se volvió viral por una figura que muchos aseguran reconocer.

Hoy 09:33

En las últimas horas, la China Suárez publicó una serie de fotos en sus historias de Instagram y un detalle llamó la atención.

La actriz, que está en Turquía junto a Mauro Icardi, se sacó una selfie en el baño de la casa que el futbolista del Galatasaray tiene en Estambul y en el reflejo de la mampara de la ducha apareció una extraña figura.

China

Si bien se trataba de su propio reflejo, en las redes los usuarios comenzaron a sostener que se parecía a Wanda Nara. "El reflejo abajo del brazo, ¿¿¿¿qué es este suceso???? Wanda, ¿sos vos?“, escribió la internauta que descubrió la particular coincidencia.

“Te imaginás el plot twist que sería que Wanda esté detrás de todo para generar noticias”, “Imaginate la obsesión de esta mina que se refleja Wanda”, “¡Da miedo! Igual sabíamos que era bruja. No me extrañaría que le haya hecho un trabajo a Icardi en el momento más vulnerable de él", “No sé, pero que la casa y el pijama es de Wanda te lo aseguro”, “No puede ser” y “Miedo” fueron algunos de los comentarios de los tuiteros después de que se viralizara la postal.