Milei y Villarruel, en guerra abierta: cruces, acusaciones y rumores de ruptura en la cúpula del poder

El Presidente reposteó mensajes que califican a la Vicepresidenta de “traidora” y “demagoga”, mientras ella le respondió con duras críticas por redes sociales.

Hoy 17:30

La interna entre el presidente Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, dejó de ser un murmullo de pasillos para convertirse en una disputa pública sin precedentes desde que asumieron el poder. Este domingo, Milei reposteó una serie de mensajes que acusan a Villarruel de “traidora”, “demagoga” y “bruta en términos económicos”, palabras escritas por funcionarios de su entorno y medios afines al oficialismo libertario.

Entre los mensajes compartidos por el mandatario en su cuenta de X (ex Twitter) se destacó el del director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia, Santiago Oría, quien fuera su publicista en la campaña presidencial. “Además de traidora, una demagoga y bruta”, escribió el funcionario, en un ataque directo a la Vicepresidenta.

La ofensiva se desató tras la última sesión del Senado, donde Villarruel no interrumpió el debate que derivó en la aprobación unánime del aumento de las jubilaciones y la emergencia para personas con discapacidad. Para el entorno presidencial, ese gesto fue una clara deslealtad que atenta contra el equilibrio fiscal que el Ejecutivo busca sostener.

Milei también compartió posteos de Alejandro Fargosi y medios como La Derecha Diario y PanAm Post, que apuntan a Villarruel por “alinearse con el kirchnerismo” y romper con el relato libertario. “Si quieren ahorrar, terminen con los gastos de la SIDE”, había dicho la Vicepresidenta en su defensa, frase que fue tomada como una provocación por la Casa Rosada.

La respuesta de Villarruel no se hizo esperar. A través de su cuenta de Instagram, lanzó varias críticas directas al Presidente: “Un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos”, sostuvo, y agregó: “¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder?”.

Más adelante, disparó con ironía: “No sé por qué no puso a la hermana o a la ‘Limones’, que a ustedes les gusta tanto”, en referencia a Karina Milei y la diputada Lilia Lemoine.

También advirtió que el Presidente debería mantenerse fiel a sus promesas y que, si no lo hace, ella se siente en el deber de señalarlo: “El presidente no debe traicionar lo que dijo porque, si lo hace, los demás debemos marcárselo”, sentenció.

Los rumores de ruptura política y personal entre Milei y Villarruel crecen, alimentados por la falta de diálogo entre ambos y el aislamiento progresivo de la Vicepresidenta en las decisiones del Ejecutivo. Mientras tanto, la figura de Patricia Bullrich empieza a sonar con fuerza como posible candidata a senadora en octubre, tras su desayuno con el Presidente difundido en redes sociales.

La disputa deja al descubierto la fragilidad institucional dentro del oficialismo y abre un interrogante sobre la convivencia futura entre las máximas autoridades del país, en un contexto donde el equilibrio político es clave para evitar nuevos conflictos en el Congreso.