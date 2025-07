David Romero tras ingresar a zona de Reducido: "Es un paso importante para nosotros"

El delantero Aurinegro habló luego del 1-0 ante Chaco For Ever y destacó la importancia del triunfo y su regreso al gol. Los santiagueños se metieron entre los ocho de la tabla.

Mitre dio un paso clave en la Primera Nacional al vencer 1-0 a Chaco For Ever en el Barrio 8 de Abril, resultado que le permitió ingresar en zona de reducido. David Romero, autor del gol del triunfo, valoró el momento del equipo y celebró su vuelta al gol.

"Estoy bien y contento, ganamos un partido clave para nosotros ante un rival que está en la pelea. Convertir me pone contento pero el triunfo que nos llevamos es meritorio", abrió el goleador.

Sobre su momento personal dijo: "El apoyo de la familia y mis compañeros es fundamental, son el sostén, me siento más que feliz porque ganamos, no se nos venía dando de local y haber ganado así nos pone contentos a todos", declaró.

Tras ingresar a puestos de reducido, expresó: "Es un paso importante para nosotros, tenemos que disfrutar este momento y a partir de mañana pensaremos en lo que se viene".

"En lo personal voy agarrando ritmo, no me tocaba jugar, me cuesta un poco pero siempre estoy a disposición para ayudar en lo que me toque", manifestó "La Bestia".

Por último, remarcó el punto alto del equipo: "Tuvimos paciencia, no nos volvimos locos, el partido lo podíamos ganar en cualquier minuto. Por suerte pudimos hacerlo", cerró David Romero.