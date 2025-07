Verón dio el visto bueno y Marcos Rojo podría salir de Boca y sumarse a Estudiantes

El defensor habló con el presidente Verón y se encamina su regreso, pese a la resistencia de parte de la hinchada.

Hoy 21:53

Marcos Rojo está cada vez más cerca de volver a Estudiantes de La Plata, el club que lo vio nacer futbolísticamente. Tras una charla directa con Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha y excompañero del defensor, se abrió la puerta para su regreso. Ahora, comienzan las gestiones con Boca para definir su salida.

La "Brujita" Verón fue claro: puso dos condiciones para concretar el retorno. Primero, que Rojo consiga un acuerdo económico razonable con el Xeneize, ya que el club platense no pagará una cifra elevada. Segundo, que el jugador tenga un comportamiento ejemplar, luego de algunos episodios extrafutbolísticos que mancharon su imagen.

La charla fue privada entre Rojo y Verón, luego de que la representación del jugador no lograra avances con la secretaría técnica del León. Con el visto bueno del presidente, será Agustín Alayes, mánager de Estudiantes, quien iniciará las conversaciones con el Consejo de Fútbol de Boca. El zaguero de 35 años tiene contrato hasta diciembre, pero el club de la Ribera no aceptará una rescisión unilateral.

Rojo ya empezó a hablar con dirigentes xeneizes para acelerar su salida, sabiendo que no será prioridad en el nuevo proyecto deportivo de Boca. En paralelo, negó rotundamente una supuesta oferta de Gimnasia: “Jamás jugaría en Gimnasia”, le dijo al sitio Cielo Sports.

A pesar de todo, su vuelta no será unánimemente celebrada en La Plata. Parte de la hinchada no olvida sus declaraciones como hincha de Boca, y la barra brava conocida como "Los Leales" lo había declarado "persona no grata" tiempo atrás. Sin embargo, la necesidad de Estudiantes por un defensor central y la voluntad del jugador podrían sellar su regreso.

Rojo jugó 54 partidos con la camiseta del Pincha, y ahora los caminos parecen reencontrarse. ¿Habrá redención en UNO?