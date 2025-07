La fuerte respuesta de Gallardo a Verón y Milito por el pase de Salas a River: "Hablaron demasiado"

El Muñeco fue directo cuando le consultaron por los dardos que recibió de los presidentes de Estudiantes y Racing.

La llegada de Maximiliano Salas a River tras ejecutar su cláusula de salida en Racing dejó una ola de repercusiones que siguen generando controversia. Aunque el delantero ya debutó con gol ante Platense, el pase no dejó conforme a todos y Marcelo Gallardo, técnico del Millonario, decidió romper el silencio.

Fiel a su estilo directo, Gallardo no esquivó la consulta sobre las críticas de Diego Milito, presidente de la Academia, y de Sebastián Verón, dirigente de Estudiantes, quienes cuestionaron duramente la forma en la que River accionó la cláusula de rescisión del delantero.

“Prefiero no opinar, la palabra de Salas era la más importante y él se expresó. Él vivió todo el proceso, me parece que era la palabra más valiosa”, respondió primero con tono mesurado, evitando echar más leña al fuego sobre un conflicto que tensó las relaciones con Racing.

Sin embargo, el Muñeco dejó clara su molestia con quienes lo señalaron: “Poco me importan las opiniones externas, me tiene sin cuidado. No me preocupa en absoluto. Sé lo que soy y cómo me comporto, que es sin hipocresía. Pueden decir lo que quieran. A mucha gente no le gusta cómo me manejo, pero poco me importa”, disparó sin vueltas.

Gallardo, sin mencionarlos directamente, dejó entrever que sus palabras iban dirigidas a Milito y Verón, quienes habían apuntado contra la dirigencia riverplatense por su forma de negociar. Mientras tanto, Salas ya se metió rápidamente en el once titular y empieza a rendir dentro de la cancha, donde River espera que se hable más de fútbol que de polémicas.