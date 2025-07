Sarmiento debutará como visitante en la segunda fase del Torneo Federal A

El Profe arrancará la nueva instancia ante Douglas Haig en Pergamino. La presentación como local será ante Independiente de Chivilcoy.

Hoy 14:51

Este lunes se dio a conocer el fixture de la Segunda Fase del Torneo Federal A, en la que Sarmiento de La Banda representará a Santiago del Estero tras una destacada actuación en la primera etapa.

El Profe, que se quedó con el primer puesto del Grupo D, integrará la Zona B y comenzará esta nueva fase visitando a Douglas Haig de Pergamino, en lo que será un exigente debut fuera de casa.

La zona se completa con Independiente de Chivilcoy, Atlético de Rafaela, Gimnasia de Chivilcoy, Sportivo Belgrano de San Francisco, San Martín de Formosa, Juventud Antoniana y 9 de Julio de Rafaela o Sportivo Las Parejas, que definirán su lugar esta semana.

Fixture completo – Zona 2 (Segunda Fase)

1ª Fecha – 20/07

Douglas Haig vs Sarmiento

Independiente (Ch) vs 9 de Julio/Sp. Las Parejas

Atlético Rafaela vs Gimnasia (Ch)

Sp. Belgrano SF vs San Martín (Fsa)

Libre: Juventud Antoniana

2ª Fecha – 27/07

Sarmiento vs Independiente (Ch)

San Martín (Fsa) vs Atlético Rafaela

Gimnasia (Ch) vs Douglas Haig

9 de Julio/Sp. Las Parejas vs Juventud Antoniana

Libre: Sp. Belgrano SF

3ª Fecha – 03/08

Juventud Antoniana vs Sarmiento

Independiente (Ch) vs Gimnasia (Ch)

Douglas Haig vs San Martín (Fsa)

Atlético Rafaela vs Sp. Belgrano SF

Libre: 9 de Julio / Sp. Las Parejas

4ª Fecha – 10/08

Sarmiento vs 9 de Julio / Sp. Las Parejas

Sp. Belgrano SF vs Douglas Haig

San Martín (Fsa) vs Independiente (Ch)

Gimnasia (Ch) vs Juventud Antoniana

Libre: Atlético Rafaela

5ª Fecha – 17/08

9 de Julio/Sp. Las Parejas vs Gimnasia (Ch)

Juventud Antoniana vs San Martín (Fsa)

Independiente (Ch) vs Sp. Belgrano SF

Douglas Haig vs Atlético Rafaela

Libre: Sarmiento

6ª Fecha – 24/08

Gimnasia (Ch) vs Sarmiento

Atlético Rafaela vs Independiente (Ch)

Sp. Belgrano SF vs Juventud Antoniana

San Martín (Fsa) vs 9 de Julio / Sp. Las Parejas

Libre: Douglas Haig

7ª Fecha – 31/08

Sarmiento vs San Martín (Fsa)

9 de Julio / Sp. Las Parejas vs Sp. Belgrano SF

Juventud Antoniana vs Atlético Rafaela

Independiente (Ch) vs Douglas Haig

Libre: Gimnasia (Ch)

8ª Fecha – 07/09

Sp. Belgrano SF vs Sarmiento

Atlético Rafaela vs 9 de Julio / Sp. Las Parejas

Douglas Haig vs Juventud Antoniana

San Martín (Fsa) vs Gimnasia (Ch)

Libre: Independiente (Ch)

9ª Fecha – 14/09

Sarmiento vs Atlético Rafaela

Gimnasia (Ch) vs Sp. Belgrano SF

9 de Julio / Sp. Las Parejas vs Douglas Haig

Juventud Antoniana vs Independiente (Ch)

Libre: San Martín (Fsa)

Cómo se juega la Segunda Fase

Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a una rueda (dentro de su zona), en partidos de ida solamente, iniciando con puntaje cero (0) todos los participantes.

Clasifican a la Tercera Fase el PRIMERO (1ro) y el SEGUNDO (2do) de cada zona (Total: 4 clubes).

El resto de los clubes pasan a disputar la Fase Revalida (Total: 14 clubes).