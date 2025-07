Opinó fuerte: Mica Viciconte cuestionó a la China Suárez y criticó su posteo contra Benjamín Vicuña

La panelista habló sobre el Wanda Gate y juzgó con contundencia el letal descargo de la actriz contra su expareja, padre de Magnolia y Amancio.

Hoy 16:43

Si hay alguien que entiende de internas y de familias ensambladas es Mica Viciconte, quien desde que comenzó a escribir su historia de amor con Fabián Cubero no logró una armoniosa relación con Nicole Neumann, exesposa del futbolista y madre de sus tres hijas.

En ese marco, la panelista le dio una nota a Puro Show, en la que le consultaron por la explosiva guerra de China Suárez con Benjamín Vicuña, y Wanda Nara y Mauro Icardi, en la que todos los involucrados tienen frentes cruzados, y sorprendió con su fuerte opinión sobre la China.

La opinión de Mica

“A veces ensamblar familias es muy difícil porque la madre o el padre no colaboran”, dijo Mica ante el micrófono de Puro Show, eltrece.

Y el notero le preguntó: “En el caso particular de Mauro, Wanda, la China ¿por qué creés que les cuesta tanto no exponer a los hijos? ¿Es un tema de ego?”.

“No sé, no estoy ahí metida. Creo que el tema de Wanda, la China, excedió cualquier tipo de límite. Todo se fue muy al pasto. Aparte, los únicos que sufren son los chicos... Es un espanto, la pasan mal”, respondió Viciconte sin titubeos.

“¿Te parece lógico que Cabré y Vicuña revoquen el permiso para que sus hijos no viajen al exterior?”, continuó el cronista.

Y Mica dio su contundente opinión: “Los nenes no son rehenes de nadie. Si los nenes están estudiando en un lugar, no se pueden ir porque vos tenés un novio y agarrás (y te vas). Hay que pensar en los chicos”.

“Yo no estoy en la cabeza de la China. Solo vi el posteo que hizo y me pareció desagradable… Después de ese comunicado no hay vuelta atrás. Los archivos quedan. No se borran”, aseveró, juzgando el accionar de Suárez.

Sobre la posibilidad de irse ella de viaje sin su pequeño hijo, como hizo la China con Icardi, Mica agregó: “Yo a Luca lo puedo dejar con el padre y me quedo súper tranquila. Tiene un padre presente y amoroso. Yo no sé si me iría a la primera de cambio con cualquiera”.