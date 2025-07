En medio de la polémica serie, Yuyito González habló sobre el día que conoció a Carlos Menem

En una nota con Intrusos, Yuyito González habló de su relación con el ex presidente Carlos Saúl Menem, con motivo del estreno de la serie sobre la vida del riojano.

Hoy 16:54

A pocos días del estreno de la serie sobre la vida de Carlos Saúl Menem, Yuyito González se animó a hablar sobre la historia de amor que, según trascendió, se retrataría en la ficción y que haría referencia a su vínculo sentimental con el expresidente argentino. Aunque en el pasado había decidido alejarse de los escándalos mediáticos, la conductora volvió a ser noticia luego de manifestar su incomodidad con la versión que presenta Prime Video.

Durante una entrevista en Intrusos (América TV), Yuyito fue consultada sobre si ya había visto la serie. “No la vi, pero en este fin de semana la iban a estar viendo mis abogados para ver si hay algo que involucrara, que me ensuciara, que fuera desubicado o que me relacionara”, explicó, dejando en claro que está atenta al contenido de la ficción.

Luego, se mostró cauta respecto a emitir una opinión definitiva: “Todavía no hablé, hoy voy a hablar así que la verdad que no sé y por eso mucho no quiero decir, ni a favor ni en contra, porque no quiero que tomen en cuenta ningún comentario mío hasta que el abogado me diga que algo está mal o que no pasa nada”, señaló, en un momento de incertidumbre por cómo podría ser representada en pantalla.

En relación a una escena puntual que se habría inspirado en una experiencia propia, la conductora recordó un episodio real ocurrido años atrás: “Yo también vi los shorts y hay una similitud entre la foto de ese día en el teatro, que fue real y que yo hacía esa rutina con cualquier señor del público y ese día el director general de la obra me dijo que estaba el gobernador y que lo haga con él”.

Sobre esa misma imagen en la que se la ve abrazada con Carlos Menem, Yuyito González aclaró: “Yo lo que no sabía es que llevaban fotógrafos, no tenía la menor idea y eso se utilizó para prensa del gobernador, no mía”.

Finalmente, remarcó cuál es el punto que podría derivar en un conflicto legal con la producción: “Estaría la similitud de esa foto con la escena que haría Virginia Gallardo, que está con otro nombre”, explicó, aludiendo a la representación ficticia de aquel momento que vivió en la vida real.

Al ser consultada sobre si admiraba a Menem y cómo fue su relación con él, Yuyito fue sincera: “Fue hace tantos años esa etapa... a mí me cuesta ir para atrás. Nos presentan gente en común, yo recién estaba separándome de Coppola con mi nena chiquita, pero nunca empezó ninguna relación”.

Frente a las versiones que circularon sobre su pasado, la conductora no dudó en despegarse: “La gente dice un montón de cosas, también dicen que yo andaba en una Ferrari y en mi vida me subí a una, ni a la de Maradona que la tenía al lado”.

Zulemita Menem brindó detalles del episodio que marcó su eterna pelea con Máximo Menem

En el marco del estreno de la serie sobre la vida de Carlos Menem en Amazon Prime Video, protagonizada por el actor Leonardo Sbaraglia, Zulemita Menem explicó por qué se distanció de su hermano Máximo Menem, hijo del ex presidente con la chilena Cecilia Bolocco.

Por primera vez, la hija de Menem contó cuál fue el episodio que marcó el quiebre en su relación con Máximo, en una entrevista que brindó al ciclo DDM (América TV), luego de que el joven declarara que su vínculo con ella y con el resto de la familia paterna estaba roto.

Todo se remonta a un hecho que tuvo lugar en la casa familiar de Echeverría, cuando su padre aún vivía, y Máximo comenzó a grabar una conversación privada que estaban teniendo. Esta actitud le molestó a Zulemita, quien se lo hizo saber en ese momento.

“Hubo una pelea entre Máximo y vos, ¿eso es verdad? Se habla mucho de eso en la prensa chilena...”, le preguntó Guido Záffora en relación a la distancia con su hermano. A lo que Zulemita Menem respondió: “No, no hubo ninguna pelea. Hay algo, una sola cosa que una vez sucedió”.

A continuación, relató cuál fue el hecho que rompió la relación entre ambos: “Les recuerdo que Máximo tiene la edad de mi hijo. Una vez vino a casa, a Echeverría, y cosa de niños, puso a grabar la conversación con mi papá, a grabar a escondidas”.

“Cuando yo lo vi, le pedí que por favor borre la conversación, que no estaba bien”, agregó la hija del ex mandatario. Y subrayó: “Fue una cosa así, en un ambiente de familia y privado, que tampoco se le iba a permitir a él ni a un hijo mío. Porque es algo que no está bueno, lo mismo que yo entre a la casa de cualquiera de ustedes, tengo un celular escondido y grabe una conversación”.

Zulemita explicó que, en ese momento, le señaló a Máximo —que era muy chico— que no estaba bien grabar conversaciones ajenas: “Simplemente para enseñarle un poco, no había nada grave en la conversación, simplemente enseñarle educación a una criatura que tenía la edad de mi hijo, nada más”, concluyó.