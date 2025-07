Independiente de Fernández aguantó la ventaja y se consagró campeón del Torneo Apertura en Reserva

Pese al 3-1 de Unión Santiago en la vuelta, la victoria 3-0 en el primer partido fue clave para que el elenco fernandense se quede con el título.

Independiente de Fernández se coronó campeón del Torneo Apertura “Papa Francisco” en la División Reserva de la Liga Santiagueña de Fútbol, tras una emocionante serie final ante Unión Santiago. A pesar de caer 3 a 1 en la vuelta disputada como visitante, el Aurinegro hizo valer el 3-0 conseguido en la ida y levantó el trofeo con justicia.

La revancha fue un partidazo de principio a fin. En el primer tiempo, Unión Santiago abrió el marcador con gol de Jorge Elall, lo que encendió la ilusión de la remontada. Ya en el segundo tiempo, a los 19 minutos, Álvaro Luna estiró la diferencia y puso el 2-0, quedando a un paso de igualar la serie.

Pero la reacción del Aurinegro no tardó en llegar. Un minuto más tarde, a los 20 del ST, Fernando More marcó un gol clave para Independiente, que significó el 2-1 parcial y volvió a poner la diferencia de dos goles en el global. Ya en tiempo de descuento, a los 48 minutos, Santiago González anotó el 3-1 definitivo para Unión, pero no alcanzó.

A lo largo del certamen, Independiente de Fernández fue protagonista indiscutido, con una campaña sólida y una gran actuación en la ida de la final que le permitió manejar la vuelta con inteligencia.

De esta manera, el Aurinegro fernandense levanta el título de Reserva y celebra un nuevo logro institucional.