Eugenia Ruiz vuelve a Santiago del Estero para una "juntada camorrera" con sus fanáticos

La exintegrante de Gran Hermano, regresa a Santiago del Estero para reencontrarse con sus seguidores en un evento muy especial: la esperada “juntada camorrera”.

El encuentro será el sábado 19 de julio a las 17, en la Plaza San Martín, frente al Colegio Belén, en la ciudad capital. El anuncio lo hizo la propia Eugenia durante un video en su cuenta de Instagram, donde se mostró visiblemente emocionada y agradecida por el cariño constante de sus fans.

La "juntada camorrera" no será solo un encuentro entre fans y figura, sino un momento de cercanía, risas y emoción, como ya se palpita en redes sociales. Para muchos, se trata de una oportunidad única de conocer en persona a una de las participantes más queridas del último Gran Hermano.

Y, como no podía ser de otra manera, cerró el anuncio con una de sus ocurrencias que hizo reír a todos: “¡Espero verlos, no me dejen sola con la Titi!”, lanzó con una sonrisa, dejando en claro que su humor sigue tan intacto como siempre.