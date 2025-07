Fernanda Iglesias amenaza con revelar una supuesta infidelidad de Diego Latorre a Yanina: "Estoy harta"

Hoy 20:25

La periodista Fernanda Iglesias lanzó una fuerte advertencia contra Yanina Latorre y amenazó con exponer una supuesta infidelidad de Diego Latorre, su esposo y exfutbolista. El conflicto se originó tras una serie de rumores y versiones que dejaron a Iglesias muy molesta.

Fernanda Iglesias apuntó contra Yanina Latorre y Diego Latorre

Todo comenzó cuando Fernanda Iglesias publicó en su cuenta de Instagram una serie de videos en tono enigmático. Sin dar nombres, deslizó que tenía información comprometedora sobre una relación extramatrimonial de una reconocida pareja del ambiente mediático.

Con el paso de las horas, se instaló la sospecha de que hablaba de Yanina Latorre y Diego Latorre, rumor que Iglesias no desmintió, dejando entrever que efectivamente se trataba de ellos.

“Yo estaba enojada por mentiras que dijeron sobre mí. No voy a dar nombres, pero todos se los imaginan porque no quiero problemas legales”, explicó la periodista. Además, justificó su actitud: “Mintieron tanto y me dejaron tan mal parada que me enfurecí”.

La reacción de Diego Latorre y la advertencia de Fernanda Iglesias

Iglesias contó que una de las partes involucradas se contactó con ella para frenar la situación: “No me desmintió nada, pero me pidió que parara y accedí. Ya me desquité, listo”, aseguró.

Sin embargo, lejos de dar el tema por cerrado, advirtió que todavía tiene más información: “Tengo dos datos nuevos que voy a chequear. Si se confirman, los voy a publicar. Así que sigan hablando porque la información es poder”.

En redes sociales, Fernanda Iglesias insistió: “Estoy harta de que mientan sobre mí” y dejó claro que no descarta revelar todos los detalles del supuesto romance clandestino.

La respuesta de Yanina Latorre a las acusaciones de Fernanda Iglesias

Consultada por Ángel de Brito en LAM (América TV), Yanina Latorre negó rotundamente haberse comunicado con Iglesias para frenar la difusión del rumor. “Me enteré por lo que me fueron contando. Ni Diego ni yo hablamos con Fernanda. No me hago cargo de lo que dicen si no está mi nombre”, expresó.

Además, Yanina relativizó el enojo de su colega: “Entiendo que no le gustó lo que dijimos sobre ella el otro día, pero no tengo ningún problema con ella”.

Fernanda Iglesias mostró supuestas pruebas

Como respuesta, Fernanda Iglesias publicó en sus redes una captura de pantalla de una conversación con Diego Latorre, en la que se muestra una llamada de 18 minutos de duración. Y redobló la apuesta: “Cuando escuchen el audio que tengo, se caen de ort...”.