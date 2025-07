Owen Cooper, el protagonista de “Adolescencia”, hizo historia al ser nominado a los Premios Emmy

En su debut como actor, el joven logró tener posibilidades de ganar el reconocido galardón.

Hoy 06:54

El próximo 14 de septiembre se celebrarán los Premios Emmy 2025 en Los Ángeles, y uno de los grandes protagonistas será el joven actor Owen Cooper, quien logró una marca histórica en la industria televisiva.

Cooper fue nominado a Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película para Televisión por su papel en una producción original de Netflix, convirtiéndose en el nominado más joven en la historia de esta categoría.

En la serie, Cooper interpreta a Jamie Miller, un adolescente de 13 años que se ve envuelto como sospechoso en un caso de homicidio. La interpretación del joven actor ha sido destacada por su intensidad y sensibilidad.

Además, si resultara ganador en la ceremonia, se transformaría en el hombre más joven en recibir un Emmy por actuación, marcando un nuevo hito en la historia del premio.

En declaraciones a Variety, Cooper recordó su experiencia en el rodaje: “Cuando Phil me habló de la técnica de una sola toma, pensé que se refería solo a un episodio o a una parte. Pero luego dijo que los cuatro episodios se grabarían así. En ese momento, pensé que jamás sería capaz de hacerlo. Phil, Erin, Ashley, Stephen, todos me ayudaron. Así que definitivamente lo haría de nuevo”.

También compartió detalles sobre su sorpresivo acercamiento al mundo de la actuación: “Antes de esto, literalmente no había hecho nada. Solo empecé a querer actuar hace un par de años. No fue hace mucho. Crecí queriendo ser futbolista. No sé qué fue lo que me llevó a querer actuar, pero simplemente quería hacerlo. Así que tomé clases y me gustó”.

Con apenas su primer trabajo como actor, Owen Cooper ya dejó una huella en los Emmy y en el público. La expectativa por su posible consagración en la ceremonia es alta.