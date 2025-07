Kathy Bates rompe récords y hace historia con su nominación al Emmy a los 77 años

La legendaria actriz vuelve al centro de la escena con su papel en el reboot de Matlock, convirtiéndose en la mujer de mayor edad nominada como actriz principal en drama.

Hoy 07:19

Kathy Bates acaba de marcar un hito en la historia de los Emmy. Con 77 años, la reconocida intérprete se convirtió en la mujer de mayor edad nominada a Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática por su protagónico en Matlock, la nueva apuesta legal de CBS. Este logro supera el récord anterior que ostentaba Angela Lansbury, nominada a los 70 por Murder, She Wrote en 1996.

En esta renovada versión de Matlock, Bates da vida a Madeline “Matty” Matlock, una abogada sagaz y con pasado trágico que vuelve al ejercicio profesional luego de décadas de retiro. La historia personal del personaje está marcada por la viudez, la ruina económica y la crianza de su nieto tras la muerte de su hija. A pesar de su vasta experiencia, Matty deberá adaptarse a las reglas de un moderno estudio jurídico, bajo las órdenes de Olympia, una socia joven y ambiciosa.

El regreso de Bates a la televisión fue recibido con críticas entusiastas. Sin embargo, esta no es su primera incursión en la categoría: ya había sido nominada en 2011 y 2012 por Harry’s Law. Aunque no ganó entonces, sí obtuvo dos premios Emmy previamente: uno como actriz invitada en Two and a Half Men y otro como actriz de reparto en American Horror Story: Coven.

Con esta nueva nominación, la actriz lidera una selecta lista de grandes figuras reconocidas en la madurez, entre ellas Cicely Tyson (70), Imelda Staunton (68) y Glenn Close (65). Además, Bates devuelve a CBS a la competencia en esta categoría tras más de una década de ausencia, desde la victoria de Julianna Margulies en 2014 por The Good Wife.

A lo largo de su carrera, Kathy Bates ha brillado tanto en televisión como en cine. Fue ganadora del Oscar por su inolvidable papel en Misery (1990), y recibió nominaciones por Primary Colors, About Schmidt y Richard Jewell. También fue candidata al Tony por ‘night, Mother en 1983.

Las nominaciones a los Emmy 2025 fueron anunciadas por Harvey Guillén (What We Do in the Shadows) y Brenda Song (Running Point), y la ceremonia número 77 será conducida por el comediante Nate Bargatze.