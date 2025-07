Nicholas Galitzine publica la primera foto como He-Man tras finalizar el rodaje de Masters of the Universe

El rodaje del reinicio en acción real de Masters of the Universe ha llegado oficialmente a su fin. Para marcar el momento, el actor Nicholas Galitzine compartió la primera imagen de su interpretación de He-Man.

"Bueno, eso es todo para Masters of the Universe", escribió Galitzine en una publicación de Instagram, junto con una foto suya caracterizado como el personaje. "Ha sido un honor asumir la responsabilidad de interpretar a Adam y He-Man. Ha sido el papel de mi vida y lo di todo. No puedo mostrarles mucho aún, pero estoy muy orgulloso de la película que hicimos. Gracias a nuestro increíble elenco y equipo por todo su arduo trabajo."

La imagen no muestra con claridad el aspecto de Galitzine como He-Man. Además de estar tomada desde atrás, su cuerpo está en gran parte cubierto por sombras. Sin embargo, los fans aún pueden notar algunos detalles familiares, suficientes para ver que el traje se asemeja mucho al que usaba He-Man en la versión animada original de Masters of the Universe. También parece conservar el peinado clásico del personaje, junto a su característica Espada del Poder.

Masters of the Universe se reinicia

Además de Galitzine en el papel principal, el elenco incluye a Camila Mendes como Teela, Jared Leto como Skeletor, Alison Brie como Evil-Lyn, Idris Elba como Man-At-Arms, Sam C. Wilson como Trap Jaw, Morena Baccarin como la Hechicera, James Purefoy como el Rey Randor, Charlotte Riley como la Reina Marlena Glenn, y Sasheer Zamata como Suzie. La película está dirigida por Travis Knight, con guion de Chris Butler.