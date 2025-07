Adrián Martínez tras la renovación con Racing: “Voy a terminar mi carrera acá”

El goleador firmó su continuidad con una cláusula récord de 122 millones de euros, la más alta en la historia del fútbol argentino. En conferencia, ratificó su compromiso con La Academia.

Adrián Martínez fue el gran protagonista del martes en el mundo Racing. El delantero y máximo artillero del equipo extendió su contrato hasta diciembre de 2028, con una cláusula de rescisión que sacudió al fútbol argentino: 122 millones de euros, la más alta jamás firmada en el país. En rueda de prensa, Maravilla no solo habló de la cifra, sino que ratificó su deseo: "Terminar mi carrera en Racing".

"Estoy muy contento porque uno tiene la tranquilidad de lo que va a ser el futuro. Tener estabilidad no es fácil. Todos los diciembres estamos viendo qué va a pasar, y esto me deja muy tranquilo", expresó con una sonrisa el atacante que lleva el gol tatuado en su historia.

Aunque su corazón también guarda un espacio para Defensores Unidos, club donde encontró su segunda oportunidad tras salir de prisión, Martínez fue claro: “Obviamente que terminar mi carrera acá es lo que tengo pensado. Voy a tener 36, si Dios lo permite me gustaría jugar unos partidos en Defensores, pero mi idea es cerrar mi carrera en Racing”.

Sobre la cláusula millonaria que sorprendió a propios y ajenos, explicó: "Fue algo simbólico. Se hablaba mucho de cuánto me iban a tasar si venían a buscarme. Yo le dije a Milito que si hacíamos el contrato por estos años, que pusiera el número que quiera porque me quiero quedar en el club, más allá de quién me venga a buscar".

Maravilla también reveló que hubo sondeos: "Había posibilidades. Milito hizo un esfuerzo muy grande. En seis meses no es fácil lo que hicimos. Ya veníamos hablando del tema. La dirigencia actuó rápido, más con lo que había pasado con otros jugadores".

Por último, se refirió al supuesto interés de Marcelo Gallardo para llevarlo a River: “Se hablaron muchas cosas. Ya pasó. Estamos contentos con esto, con la actualidad, tener una estabilidad. Lo que pasó, quedó en el pasado”.

Con presente de crack y futuro sellado, Racing asegura a su goleador y referente. Maravilla Martínez, ídolo del pueblo académico, quiere seguir haciendo historia en Avellaneda.