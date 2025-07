Mark Zuckerberg enfrenta el juicio por privacidad de Meta y una posible multa récord de 8.000 millones de dólares

El CEO de Meta comparece ante la Justicia de Estados Unidos, acusado de incumplir un acuerdo de privacidad tras el escándalo de Cambridge Analytica. La demanda podría derivar en la mayor sanción económica de la historia para la compañía.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta —la empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads— enfrenta desde hoy un juicio clave en Estados Unidos, acusado de incumplir intencionalmente un acuerdo de privacidad firmado con la Comisión Federal de Comercio (FTC). La demanda podría costarle a la compañía hasta 8.000 millones de dólares en multas.

El proceso se desarrolla en el Tribunal de Cancillería de Delaware y se extenderá por ocho días. Junto a Zuckerberg también están acusados Sheryl Sandberg, exdirectora de operaciones de Meta, y otros altos ejecutivos y exmiembros de la junta directiva de la empresa.

El origen de la causa se remonta a 2018, cuando accionistas de Facebook demandaron a la cúpula directiva por supuestamente violar deliberadamente el acuerdo de privacidad firmado en 2012 con la FTC. Aquel convenio obligaba a Facebook a implementar un programa integral para proteger los datos de los usuarios y a garantizar mayor control sobre la información personal que compartían.

Sin embargo, según los demandantes, Zuckerberg, Sandberg y otros líderes permitieron que aplicaciones de terceros accedieran a datos privados de los usuarios y sus contactos sin autorización, lo que derivó en el escándalo global de Cambridge Analytica.

Este caso expuso cómo una app creada por el académico Aleksandr Kogan recolectó datos de millones de usuarios a través de un simple test. Aunque solo 270.000 personas aceptaron participar, la información recopilada permitió generar perfiles psicológicos de hasta 30 millones de cuentas, de acuerdo con investigaciones de The New York Times y The Intercept.

Cambridge Analytica, vinculada a Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, utilizó esta información para influir en procesos clave como la campaña del Brexit, elecciones legislativas estadounidenses de 2014 y la elección presidencial de Trump en 2016.

Además de Zuckerberg y Sandberg, entre los acusados figuran nombres destacados como Konstantinos Papamiltiadis (ex vicepresidente de asociaciones de Facebook), los inversionistas Marc Andreessen y Peter Thiel, el CEO de Netflix Reed Hastings y ex directivos de grandes compañías como eBay, American Express y la Fundación Bill y Melinda Gates. Incluso se mencionan ex jefes de gabinete de la Casa Blanca, como Erskine Bowles y Jeff Zients, actual jefe de gabinete del presidente Joe Biden.

Qué dicen los acusados sobre el caso

En su defensa, los ejecutivos niegan haber incumplido el acuerdo de 2012 y aseguran que no existen pruebas de conducta ilícita. Argumentan que Facebook sí implementó controles sólidos de privacidad y mantuvo informada a la FTC sobre cada avance. También rechazan cualquier vínculo directo entre la empresa y las prácticas de Cambridge Analytica, a las que describen como un fraude externo sin relación con la gestión interna de Meta.

El juicio, que no contará con jurado, culminará con un veredicto que será dictado por el juez en los próximos meses. Se espera que durante el proceso testifiquen figuras clave como Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Peter Thiel, Marc Andreessen y Reed Hastings.