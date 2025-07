Joven madre denuncia supuestas maniobras dilatorias de una empleada judicial para impedir la revinculación con su expareja

La mujer asegura que una empleada judicial, que además es su excuñada, estaría entorpeciendo la revinculación con su expareja y reclama que se levante una medida de restricción que afecta a su hijo de 5 años, diagnosticado con autismo.

Hoy 02:25

Una joven madre de La Banda denunció públicamente que una empleada judicial, quien además es su excuñada, estaría obstaculizando el levantamiento de una medida de restricción que le impide mantener una revinculación adecuada con su expareja, padre de su hijo de 5 años que padece autismo.

Según relató la mujer, la disposición judicial vigente establece que uno de los progenitores debe entregar al niño en una comisaría o en un lugar con presencia policial, para que luego el otro padre lo retire. La madre considera que este procedimiento no es adecuado para el bienestar del menor, dado su diagnóstico y su corta edad.

“Estoy muy preocupada por la situación de mi hijo. Tiene 5 años, es autista y sufre crisis nerviosas constantemente. No me parece correcto que deba pasar por una comisaría cada vez que se traslada de un padre a otro. Ya he solicitado en reiteradas oportunidades que cesen estas medidas de restricción, pero hasta ahora no he tenido respuesta”, expresó.

En este contexto, la denunciante aseguró que su excuñada, quien se desempeña como empleada en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de La Banda, estaría interviniendo de manera irregular en el expediente. “La hermana de mi expareja trabaja en la OGA y en varias oportunidades ha manipulado el expediente o escritos presentados por los fiscales y mi abogado. Ella ya fue denunciada, pero sigue interfiriendo”, sostuvo.

La madre pide que la Justicia actúe con celeridad para garantizar la estabilidad emocional de su hijo y una revinculación saludable con ambos padres. “Necesito que se termine con esta situación. Mi hijo necesita a sus padres bien y tranquilos”, concluyó.