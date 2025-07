Ariana Grande desmiente rumores: “Es muy tonto pensar que abandonaré la música”

La cantante aclaró que, aunque está enfocada en nuevos proyectos como actriz, sigue considerando la música como una parte esencial de su vida. “Planeo cantar para ustedes el próximo año”, afirmó en redes sociales.

Hoy 09:01

Ariana Grande rompió el silencio frente a los rumores que aseguraban que había dejado la música para dedicarse por completo a la actuación. A través de sus redes sociales, la artista fue clara: su carrera musical sigue en pie, y ya está trabajando en un regreso para el próximo año.

“Es muy tonto pensar que solo porque tengo las manos llenas con muchas cosas planeo abandonar el canto y la música”, escribió la estrella pop. “Es y siempre ha sido mi salvavidas. Habrá que hacer espacio para todo”.

Grande explicó que, aunque su presente esté más enfocado en la actuación —participando en proyectos como Wicked y la próxima película animada Oh, the Places You’ll Go—, su prioridad sigue siendo la música. “Puede que no se vea exactamente como antes, pero prefiero mucho más cómo se ve en mi cabeza. Me estoy divirtiendo. Me siento agradecida, emocionada e inspirada”, expresó.

La artista aseguró que está buscando el equilibrio entre sus distintos proyectos y que planea cantar para sus fans el próximo año, “aunque sea solo un poco”.

Grande lanzó en 2024 su séptimo álbum Eternal Sunshine y en marzo de 2025 presentó Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead, con seis canciones adicionales. A pesar de que no realizó gira, sugiere que podrían venir shows más íntimos.

Un representante de la cantante reforzó su mensaje en declaraciones a Variety, afirmando que “Ariana siempre ha sido y sigue siendo una música, ante todo”, y que está “trabajando en un ritmo donde todas sus pasiones puedan convivir”.

Actualmente, Ariana Grande se prepara para el estreno de Wicked: For Good, programado para el 21 de noviembre, consolidando su presencia tanto en el cine como en la música.