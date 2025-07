Julia Garner responde con firmeza a las críticas por su papel como Silver Surfer

La actriz fue contundente ante los cuestionamientos por interpretar una versión femenina del clásico personaje en la nueva película del Universo Marvel.

Hoy 09:26

Julia Garner dejó en claro que no le afectan las críticas sobre su elección para interpretar a Silver Surfer en The Fantastic Four: First Steps. En una entrevista con la BBC, durante el estreno del film en Londres, la actriz se refirió al debate generado en redes por el cambio de género del personaje, y sostuvo que su enfoque fue siempre el de entregarse con profesionalismo al papel.

“Igual voy a hacer mi trabajo”, aseguró Garner al ser consultada por las reacciones adversas de algunos fanáticos. La actriz agregó que su interpretación es de una versión distinta del personaje, ya que en este caso se trata de Shalla-Bal, la contraparte femenina de Norrin Radd, el Silver Surfer original.

El personaje de Shalla-Bal apareció por primera vez en 1968 en el cómic The Silver Surfer #1. En el cine, el Silver Surfer masculino fue interpretado por Doug Jones (con la voz de Laurence Fishburne) en Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007).

Lejos de verse afectada, Garner destacó la respuesta positiva del público tras la publicación del primer tráiler: “Me alegra que la gente se esté conectando con el personaje, como con cualquier otro proyecto. Estoy agradecida de estar en este baile, siendo completamente honesta”.

El nuevo film de Marvel cuenta con un elenco de alto perfil: Pedro Pascal interpreta a Reed Richards (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby es Sue Storm (la Mujer Invisible), Joseph Quinn da vida a Johnny Storm (la Antorcha Humana), y Ebon Moss-Bachrach encarna a Ben Grimm (La Mole). Completan el reparto Ralph Ineson como Galactus, junto a Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne y John Malkovich.