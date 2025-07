Francos dijo que el Gobierno “no está en guerra con los gobernadores” y confirmó que se reunirá con algunos en La Rural

El jefe de Gabinete se encontrará esta tarde con algunos mandatarios provinciales en la megamuestra del campo, en medio de la tensión por el reclamo de fondos.

Hoy 11:23

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que se reunirá con los gobernadores en medio de la tensión por el reclamo de fondos. El funcionario se encontrará con algunos jefes provinciales en La Rural, donde se realiza la megamuestra del campo, y aclaró que "llevará tiempo" solucionar los problemas de infraestructura en los distritos, que reclaman los mandatarios provinciales.

Francos confirmó en declaraciones a Radio Rivadavia que estará en el cóctel que se realizará este jueves por la tarde en La Rural, en el que habrá un grupo de gobernadores: "Voy a ir, me invitó (el presidente de la Sociedad Rural) Nicolás Pino, si hay gobernadores los voy a saludar con toda amabilidad y conversaremos".

El jefe de Gabinete aclaró, pese a las fuertes declaraciones del presidente Javier Milei a los gobernadores: "No estamos en una guerra, estamos en una situación difícil donde hay que acordar demandas de los gobernadores con situaciones que tiene el Gobierno central. Ajustes que hizo Nación, por ahí, con ajustes que no hicieron muchos gobernadores, eso en un momento electoral genera debate".

Francos además reconoció que, al menos por el momento, no tienen asegurados los votos para sostener los vetos a leyes como aumentos en jubilaciones y emergencia en discapacidad, que confirmó que derogarán, aunque todavía no lo hicieron: "No sé si conseguiremos sostener los vetos en Diputados, sí sabemos que vamos a vetar, sobre todo las leyes aprobadas".

El jefe de Gabinete explicó: "El Presidente es un tipo inteligente que me buscó a mí, que dice: 'Este es el tipo a través del cual voy a negociar'. Y ahora, también es cierto que no son muchos los elementos que tengo para negociar. Pero bueno, conversaremos, trataremos de llegar al entendimiento que necesitamos para que estas leyes por este período no se apliquen".

Milei presente en La Rural

Francos confirmó que Milei estará en el predio de la Sociedad Rural el próximo 26 de julio. "El Presidente va a venir", afirmó, quien se sorprendió al ser consultado sobre si en el gobierno nacional temen que el mandatario sufra un recibimiento hostil. “¿Por qué va a ser abucheado? Va a ser aplaudido, no le quepa duda”, desafió ante la consulta.