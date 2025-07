San José celebró con orgullo los 100 años de la Escuela N° 414 “Alfea Navarro de Nittinger”

La comunidad del interior santiagueño vivió una jornada inolvidable de homenaje, reencuentro y compromiso con la educación rural. Hubo actos protocolares, almuerzo, arte y una fiesta popular a puro chamamé.

Hoy 19:47

Con una jornada cargada de historia, emoción y orgullo, el paraje San José celebró el centenario de la Escuela N° 414 “Alfea Navarro de Nittinger”, institución emblemática que durante un siglo ha sido referente de educación, valores y contención para las familias del interior de Santiago del Estero.

El acto protocolar reunió a autoridades provinciales y municipales, además de ex docentes, ex alumnos, vecinos y representantes de instituciones educativas de la zona. Uno de los momentos más conmovedores fue el descubrimiento de placas conmemorativas colocadas por la familia Nittinger, ex alumnos y la Comisión Municipal, como homenaje a la historia viva de la escuela.

El director, Prof. Navor Jiménez, repasó con emoción la trayectoria de la institución y agradeció el apoyo del Comisionado de Garza, Marcos Tenaglia, por su compromiso constante con la educación rural. A su vez, Tenaglia destacó “la unión y el esfuerzo de los vecinos de los distintos parajes”, quienes trabajaron codo a codo para hacer posible una celebración tan significativa.

Durante la ceremonia, se entregó un Smart TV de 43 pulgadas, obsequio de la ministra de Educación, Dra. Mariela Nassif, con agradecimientos también a la presidenta del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, y al gobernador Gerardo Zamora, por su permanente respaldo a las escuelas rurales.

Luego del acto se compartió un almuerzo comunitario, seguido de números artísticos a cargo de la Academia Municipal “Identidad Garceña”, y representaciones realizadas por ex alumnos y actuales estudiantes, que emocionaron a todos los presentes.

La conducción del evento estuvo a cargo de Silvia Campos y Cristian Sánchez, quienes acompañaron con profesionalismo y calidez toda la jornada.

Por la noche, la celebración se convirtió en una verdadera fiesta popular, con shows en vivo de Yera Campos, Kike Loto, Marcelo Farías y el gran cierre a puro chamamé con La Ranchada, que hizo bailar a toda la comunidad bajo el cielo estrellado.

El centenario de la Escuela N° 414 fue mucho más que una efeméride: fue un reencuentro con la memoria colectiva, una reafirmación de los lazos comunitarios y un mensaje de esperanza hacia el futuro de la educación en el interior.