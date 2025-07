Eugenia Ruíz habló de todo en su regresó a Santiago del Estero: “Me fui contenta con mi cuarto puesto”

La santiagueña que fue finalista en Gran Hermano volvió a su provincia natal y fue recibida con mucho afecto. En diálogo con Noticiero 7, compartió su experiencia en el reality, agradeció el apoyo de sus seguidores y adelantó sus planes a futuro.

Hoy 21:40

Eugenia Ruíz, la santiagueña que obtuvo el cuarto puesto en la última edición de Gran Hermano, llegó a Santiago del Estero y fue recibida con calidez por su gente. En diálogo con Noticiero 7, se mostró feliz por volver a su tierra natal y habló sin filtro sobre su paso por la casa más famosa del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“No me alcanzará la vida para agradecerles a todos los santiagueños que me bancaron. Yo creo que fui muy real, y a mí eso, como espectadora, es lo que me gusta ver”, expresó emocionada. Con su estilo directo y descontracturado, anticipó también que este sábado 19 de julio a las 17 horas, encabezará la esperada “juntada camorrera” en la plaza San Martín.

Durante la charla, recordó con crudeza algunas vivencias del reality: “Yo era una obsesiva de los microorganismos, eso no lo conté, pero ahí había higiene de las más variadas… Me adapté a convivir con 24 personas, aunque no parecía. Tuve mucha paciencia. Al final ya me quería ir, extrañaba mucho, pero no quería hacerlo por la giratoria. Quería irme por la puerta grande sí o sí”.

También se refirió a su relación con Sandra, su compañera encargada de la cocina: “Era muy cochina. Bajé de peso porque comía muy poco. Me daba impresión verla sacarse los mocos o rascarse el trasero y después agarrar el arroz con la mano”, relató entre risas.

Sobre uno de los momentos más comentados, recordó: “Me comentaron que la pelea más entretenida fue mi cena con Luciana, pero yo estaba muy enojada porque me había nominado”.

De cara al futuro, Euge fue clara: “Me gustaría hacer algo de panelismo y mi vocación primera, que es la actuación”. Afirmó que no volvería a entrar a otro reality: “Me expuse demasiado. No es fácil estar ahí adentro, es muy duro”.

Además, aseguró que su participación tuvo un objetivo claro: “Mi objetivo era la visibilización, para poder acceder a castings de actuación. Yo no entré por la fama, prefiero el prestigio”.

Agradeció profundamente a su esposo, a quien definió como su sostén. Y no esquivó los comentarios negativos en redes sociales: “Me río con los haters. Les digo ‘andá, resentida’, ‘mala’. Cuando me dicen ‘andá a cuidar a tu hijo’, les contesto ‘andá a cuidar a tu marido’. Son personas que destilan odio desde su casa, porque ven que vos pudiste cumplir sueños que ellos no”.

También se animó a opinar sobre celebridades: “Soy team Wanda Nara, banco a Yanina Latorre y amo a Nico Vázquez. Soy selectiva, hay temas en los que no me meto en mis críticas de redes”.

Con su simpatía característica y el afecto intacto de su gente, Eugenia Ruíz volvió a casa feliz y con la frente en alto: “Me fui contenta con mi cuarto puesto”.