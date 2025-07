Con un try del santiagueño Nicolás Roger, Los Pumas vencieron con autoridad a Uruguay

El seleccionado argentino se impuso sobre Los Teros con un claro 52-17 en Salta para cerrar la ventana de julio con una sonrisa. El santiagueño fue titular y marcó su primer try en el combinado nacional.

Hoy 19:09

Los Pumas derrotaron con contundencia a Uruguay por 52-17 en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, en el cierre de la ventana internacional de julio. Con un gran segundo tiempo, el equipo de Felipe Contepomi mostró carácter, jerarquía y proyección, en un partido que también tuvo momentos emotivos con las despedidas de históricos como Santiago Cordero y Francisco Gómez Kodela.

Desde el inicio, el combinado argentino tomó la iniciativa y abrió el marcador con un try penal tras una potente embestida del pack de forwards, jugada que además derivó en la amarilla para Lucas Bianchi. Sin embargo, lejos de derrumbarse, Los Teros se reacomodaron bien en defensa y, en su primera aproximación clara, Felipe Aliaga aprovechó una distracción cerca del ruck para apoyar el try del empate.

El primer tiempo fue impreciso y trabado. A Los Pumas no les fluía el juego, cometían errores cada pocas fases, y aunque mantenían la posesión, no lograban profundizar. Uruguay, en cambio, hilvanaba buenas secuencias pero sin generar peligro cerca del ingoal. Recién sobre el final del período, Matías Moroni rompió un tackle y se fue solo al try para que Argentina se fuera al descanso con ventaja por 12-7.

En el complemento, Santiago Álvarez acercó a Uruguay con un penal, pero rápidamente Julián Montoya estiró cifras con un try debajo de los palos. Luego llegó uno de los momentos más emotivos del encuentro: Santiago Cordero, en su último partido con la celeste y blanca, ingresó por Santiago Pernas y se dio el gusto de apoyar un try para el 26-10 parcial.

El trámite parecía controlado hasta que Pedro Rubiolo fue expulsado tras una infracción que invalidó un try de Rodrigo Isgró, y en la siguiente jugada Ignacio Álvarez descontó por la punta. Sin embargo, Los Pumas resistieron bien con uno menos y encontraron aire con los tries de Justo Piccardo e Isgró, que volvió a sumar minutos de calidad en el equipo nacional.

Ya sin piernas, Uruguay no pudo contener el vendaval argentino, que completó la goleada con los primeros tries en el seleccionado para Agustín Moyano y el santiagueño Nicolás Roger, este último también autor de varias conversiones.

Con este triunfo, Los Pumas cortaron la racha de dos derrotas ante Inglaterra y se preparan de la mejor manera para el Rugby Championship, mientras que Uruguay centrará su atención en el Sudamericano, torneo que definirá lugares rumbo al Mundial de Australia 2027.

Síntesis: Los Pumas (52): Tries: Try penal, Moroni, Montoya, Cordero, Piccardo, Isgró, Moyano y Roger. Conversiones: Roger (6). Expulsado: Rubiolo (ST 11’). Amonestado: —.

Uruguay (17): Tries: Aliaga, Ignacio Álvarez. Conversión: Santiago Álvarez. Penal: Santiago Álvarez. Amonestado: Bianchi (PT 2’).

Árbitro: Gianluca Gnecchi (Italia)

Estadio: Padre Ernesto Martearena, Salta

Parcial: Los Pumas 12 – 7 Uruguay

Final: Los Pumas 52 – 17 Uruguay