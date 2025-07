Vanessa Kirby deslumbra como la Mujer Invisible en las primeras reacciones a The Fantastic Four: First Steps

Aunque su estreno mundial aún está lejos, las primeras funciones de la nueva entrega del UCM entusiasman al público. Las actuaciones, los efectos y las escenas post-créditos están siendo ampliamente elogiadas, y Vanessa Kirby emerge como la gran revelación.

Hoy 07:47

A meses del estreno de The Fantastic Four: First Steps, las primeras proyecciones privadas ya comenzaron a generar entusiasmo entre fans y críticos. En un contexto complicado para Marvel Studios —tras varios traspiés recientes—, esta nueva película parece haber encendido nuevamente la chispa.

Uno de los aspectos más celebrados hasta ahora es la actuación de Vanessa Kirby, quien interpreta a Susan “Sue” Storm, también conocida como la Mujer Invisible. Su versión del personaje ha sido comparada con las icónicas interpretaciones de Florence Pugh como Yelena Belova y Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff. Según la cuenta @FilmUpdates en X, Kirby ofrece una “actuación destacada como una de las heroínas más icónicas y formidables del universo Marvel”.

El reconocimiento no es menor: la elección de Kirby fue cuestionada cuando se anunció su participación, pero las primeras reacciones no solo la validan, sino que la colocan en un lugar de honor dentro del panteón femenino de Marvel.

Además del trabajo actoral, las críticas elogian la historia, el ritmo narrativo y el apartado visual, destacando el uso del CGI como uno de los puntos fuertes del film. Incluso hay quienes afirman que la película supera ampliamente las expectativas y marca un nuevo rumbo para el UCM.

Otro detalle que está generando conversación son las dos escenas post-créditos, que prometen ser claves para el futuro del universo cinematográfico y que, según los asistentes, “no hay que perderse bajo ningún concepto”.

Después de una serie de fracasos como Ant-Man and the Wasp: Quantumania, The Marvels y Captain America: Brave New World, Marvel parece haber encontrado en The Fantastic Four: First Steps un nuevo impulso para volver a conectar con el público. La película aún no llegó a las salas, pero ya está dando mucho de qué hablar.

Vanessa Kirby