“No hay sentido en tanto sufrimiento”: el papá de Kim Gómez retiró el auto en el que la arrastraron

A casi cinco meses del crimen, Marcos Gómez relató en redes sociales que decidió buscar el vehículo en el que aún permanecen las pertenencias de su hija.

Hoy 11:25

A casi cinco meses del crimen de Kim Gómez —cuando dos adolescentes robaron el vehículo de su madre y arrastraron a la menor durante 15 cuadras, causándole la muerte por las heridas—, el padre relató en redes sociales el duro momento que vivió al retirar el vehículo involucrado en el hecho.

“Hoy (por el viernes) abrí el auto y me encontré la botellita que me pediste y, como siempre, papi cumplía. Tiene tu agua todavía, tus stickers y ahora, mis lágrimas“, escribió Marcos Gómez en un conmovedor posteo publicado ayer en redes sociales.

En su publicación de Instagram, el hombre recordó que la compra del vehículo representó un gran esfuerzo económico en su momento, aunque hoy “ese auto rojo que, se suponía, iba a darles comodidad y seguridad” ya no tiene valor.

“A veces me pierdo en el aire pensando por qué te abrió la puerta ese pibe y no te dejaron bajar. Quisiera saber qué paso en ese asiento, aunque estoy seguro que peleaste porque vos sí eras valiente”, sostuvo.

Y concluyó: “No hay ningún sentido a tanto sufrimiento. No lo merecías, ni nosotros tu familia. Te pido de tu luz para seguir peleando, quiero ser valiente como vos. Nunca me dejes, yo no lo voy a hacer. Te amo, Kim”.