DC avanza con una nueva película de Wonder Woman, escrita por Ana Nogueira

La guionista de Supergirl y Teen Titans estará a cargo del libreto del nuevo proyecto de Wonder Woman, aunque aún no se conocen detalles sobre la trama, el elenco ni la dirección.

Hoy 06:42

El desarrollo de una nueva película de Wonder Woman dentro del Universo DC (UDC) ya está en marcha. Según confirmó James Gunn en junio pasado, el proyecto forma parte de la renovada estrategia creativa que lidera junto a Peter Safran.

Tal como informa Variety, la guionista Ana Nogueira ha sido elegida para escribir el libreto. Nogueira también está a cargo del guion de Supergirl, cuyo estreno está previsto para el 26 de junio de 2026, y trabaja en el futuro film de Teen Titans, que todavía no tiene fecha de estreno. Además de su labor como escritora, ha actuado en series como Blue Bloods, The Michael J. Fox Show, The Vampire Diaries, The Blacklist y Hightown.

Por ahora, se desconocen detalles de la trama, y no se ha designado aún un director ni se ha confirmado quién interpretará a Diana Prince. En declaraciones recientes, Gunn señaló: "Es una prioridad, pero no diría que se ha acelerado. No se rodará nada a menos que estemos completamente seguros de que el guion es bueno."

El nuevo UDC comenzó oficialmente en diciembre de 2024 con el estreno de la serie animada Creature Commandos. Luego siguió la película Superman, que ya está en cartelera en varios países. Para los próximos meses, está prevista la llegada de la segunda temporada de Peacemaker, mientras que en 2026 se estrenarán Lanterns, Supergirl y Clayface.