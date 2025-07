Billie Eilish anuncia durante un concierto un proyecto en 3D junto a James Cameron

La cantante mencionó la colaboración durante su show en Manchester, sin revelar aún si se trata de un documental, una película o un videoclip.

Hoy 07:20

Billie Eilish reveló un nuevo proyecto en colaboración con el director James Cameron, durante uno de sus conciertos en Manchester, en el contexto de su gira Hit Me Hard and Soft: The Tour. Según detalló la cantante en el escenario, la propuesta se desarrolla en formato 3D, aunque por el momento no se difundieron detalles específicos sobre el contenido o formato final.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su presentación, Eilish indicó que mantendría el mismo vestuario en las cuatro fechas programadas en Manchester, y mencionó la presencia del realizador entre el público. Esta información generó especulaciones en redes sociales sobre el tipo de producción en marcha, con posibilidades que incluyen un documental, un videoclip o una pieza cinematográfica.

En palabras de la artista: "Hay más cámaras de lo habitual. No puedo decir mucho, pero estoy trabajando en algo muy especial con alguien llamado James Cameron. Será en 3D. Durante estos conciertos, todos somos parte de algo que se está preparando. Él está entre el público. Por eso es probable que lleve esta misma ropa durante todos los días."

Billie Eilish

La gira internacional de Eilish continuará hasta el 23 de noviembre, con presentaciones previstas en Australia, Europa, Japón y distintas ciudades de Estados Unidos, finalizando en San Francisco.

No se trata de su primera experiencia en producciones audiovisuales. Entre sus trabajos anteriores figuran los documentales Billie Eilish: The World's a Little Blurry y Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles. También integró el especial Coachella: 20 Years in the Desert, escribió y protagonizó el cortometraje No es mi responsabilidad, y participó en la producción de Los Simpson titulada When Billie Met Lisa, estrenada en 2022.