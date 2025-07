La titular de la Fundación Martín Gramajo Graciela Gramajo pidió un cambio urgente de actitud en la sociedad y cuestionó la falta de justicia en los casos. “Los muertos se han convertido en un número vacío que no le importa a nadie”, lamentó.

Graciela Gramajo, presidenta de la Fundación Martín Gramajo, se pronunció con dureza frente a la alarmante seguidilla de accidentes de tránsito con víctimas fatales ocurridos en los últimos días en Santiago del Estero. En declaraciones a Radio Panorama, expresó su profunda preocupación y lanzó un contundente llamado a la reflexión social.

“Hemos duplicado las víctimas fatales en siniestros viales en comparación con el mismo período del 2024. Nos preocupa profundamente. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance, pero hay algo que no logramos: que la sociedad cambie de actitud”, afirmó.

Gramajo remarcó que no basta con la presencia de las autoridades: “Tenemos muchos policías e inspectores de tránsito, pero no puede haber un inspector para cada persona. Mientras no se internalice que manejar alcoholizado, pasar un semáforo en rojo o ignorar las normas básicas es una conducta criminal, vamos a seguir contando muertos”.

También señaló que el drama va más allá de las víctimas fatales: “Hay heridos gravísimos, personas a las que el accidente les cambió la vida para siempre. Y eso tampoco se ve ni se dimensiona”.

Con respecto al accionar judicial, fue tajante: “Los muertos se han convertido en un número vacío, un dato vago que no le importa a nadie. Y mientras no haya una Justicia presente, vamos a seguir así”.

Gramajo recordó la lucha por la Ley de Alcohol Cero, aprobada tras décadas de militancia: “Demoramos más de 20 años en conseguirla. Ahora hay que sentarse a aplicar las medidas necesarias, o vamos a seguir viendo cómo estas tragedias se repiten”.

Finalmente, dejó una advertencia estremecedora: “Esto va a cambiar el día que en cada hogar haya un muerto por el tránsito. Y vamos camino a eso. En todo el norte del país, la situación es similar. Hay que tener siempre vigente esta problemática. Digamos sí a la vida todos”.