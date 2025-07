Mateo Montenegro en su vuelta al Aurinegro: "Mitre está para muchas cosas, confío en el grupo"

El mediocampista se refirió a su retorno a la entidad de Roca y 3 de Febrero para reemplazar a Gonzalo Valdivia que sufrió la rotura de ligamentos cruzados.

Tras confirmarse la rotura de ligamentos cruzados de Gonzalo Valdivia, Mitre no perdió tiempo y abrochó el regreso de Mateo Montenegro, quien ya tuvo un paso por la institución y llega tras disputar la primera parte del torneo con Nueva Chicago. En su retornó a la entidad santiagueña, el mediocampista que ya tuvo dos entrenamientos con el plantel se refirió a su arribo y a los objetivos para el resto del año.

"Muy contento porque conozco el club y como se manejan, feliz por esta oportunidad y por volver", abrió el volante.

Sobre su presente futbolístico y físico, expresó: "Estoy muy bien, la primera rueda del torneo con Nueva Chicago la jugué bastante, en eso estoy tranquilo porque cuando el técnico diga voy a estar".

El volante llegó a Mitre por la fuerte lesión de Valdivia, tras su arribo comentó: "Es una lástima por Gonzalo, le deseo pronta recuperación porque es un gran jugador, me encontré con un plantel que conozco, se hace más fácil por el trato de todos los días", manifestó.

"Me empujó a volver mi familia, Santiago que me gusta mucho y el proyecto de Mitre es muy lindo. Estoy para sumar y hacer crecer al club desde donde me toque", agregó.

Respecto al duelo ante Central Norte de Salta, dijo: "Es un equipo muy duro y lo vienen demostrando. No hay que relajarse. Mitre está para muchas cosas, confío en el grupo, me han hecho saber que están unidos y que vamos paso a paso", cerró Mateo Montenegro.