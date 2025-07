Nueva pelea entre Susana Giménez y Moria Casán por el escándalo del "TapadoGate"

La diva acusó a la One de hablar "al cuete", mientras que Moria la fulminó con ironía desde sus redes sociales. El conflicto por el tapado de Alsogaray reavivó viejos rencores.

Hoy 19:23

La histórica enemistad entre Susana Giménez y Moria Casán volvió a ocupar la escena mediática tras el escándalo del "TapadoGate", que involucra una prenda de piel que pertenecía a María Julia Alsogaray y que Graciela Alfano aseguró haber lucido antes que Susana.

Fiel a su estilo, Moria se puso del lado de Alfano y no dudó en disparar contra la conductora de Telefe, a quien acusó de alcohólica, entre otras frases lapidarias.

La respuesta de Susana no tardó en llegar. Antes de viajar a Estambul, Turquía, para grabar con Marley una nueva edición de Por el Mundo, la diva fue interceptada por la prensa y negó rotundamente las acusaciones: “Hace cuatro años que no tomo alcohol”, afirmó, visiblemente molesta.

“No quiero que se me salga la cadena. Hace tantos años que la gente a veces habla al cuete… Me cansé. Me tomaré un Alplax cada vez que escuche a alguien que dice alguna boludez”, lanzó Susana, con tono irónico.

La respuesta de Moria llegó a través de su cuenta de X (ex Twitter), donde escribió con su habitual filosa ironía: “Hello, se ha comprobado que el Alplax con el merlot y el malbec envejecido en grandes toneles de roble es incompatible”.

El conflicto revive una vieja rivalidad entre dos íconos del espectáculo argentino, que, lejos de suavizarse con el tiempo, parece sumar nuevos capítulos cada vez más ácidos.