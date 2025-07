España: renunció una diputada del Partido Popular tras mentir sobre sus títulos universitarios en su currículum

Noelia Núñez, una joven figura en ascenso del PP, admitió haber falseado su CV. Tenía un rol clave en la renovación del espacio y era conocida como “la Ayuso de Fuenlabrada”.

Hoy 09:49

La política española vuelve a estar envuelta en escándalos. Esta vez, el impacto llegó al opositor Partido Popular (PP), donde una de sus jóvenes figuras, Noelia Núñez, renunció a todos sus cargos tras admitir que había mentido en su currículum académico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La diputada, de 33 años, había declarado tener un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública en la UNED, y un título en Filología Inglesa, que en realidad nunca terminó. Esa información aparecía tanto en el portal de Transparencia del Congreso de los Diputados como en su perfil en la universidad guatemalteca Francisco Marroquín, donde ejercía como docente.

La polémica estalló a comienzos de esta semana cuando el ministro de Transportes del PSOE, Óscar Puente, expuso las inconsistencias en un hilo de X. Horas después, ella terminó reconociendo la falsedad y dijo que "nunca tuvo intención de engañar a nadie".

"Di información incorrecta sobre mis estudios. Asumo mi responsabilidad", escribió en un comunicado en el que anunció que dejaba su banca en el Congreso, su rol de vicesecretaria del PP a nivel nacional y la portavocía en el municipio de Fuenlabrada.

Según explicó, decidió estudiar Derecho en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y posteriormente trasladó el expediente a la UNED, para luego empezar en esta última el grado en Estudios Ingleses. "En 2019, cambié el grado de Derecho por un grado combinado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas en la UNED", indicó, para reconocer después que no había finalizado dichos estudios, pero que pretende retomarlos.

Su descargo con críticas al PSOE

"La responsabilidad es la esencia de la libertad y yo asumo la mía. No, no somos como ellos", escribió Núñez en X, en un mensaje que acompañó al comunicado. Según contó, esa frase fue la misma que utilizó en una carta dirigida al líder partidario, Alberto Núñez Feijóo.

"A ellos les pido perdón por años de ausencias y lamento el dolor que están padeciendo en las últimas horas”, añadió.

"Pido disculpas a aquellos que se sientan decepcionados, pero también creo que pedir perdón no es suficiente... Me siento más tranquila si contribuyo a recuperar la confianza en la política, tomando en primera persona la más difícil de todas las decisiones posibles. Estoy orgullosa de militar en un partido con este nivel de exigencia. Los españoles merecen otra cosa, los españoles no merecen menos", afirmó.

También agradeció a Feijóo y a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por la confianza, y aseguró que contarán con su "admiración y lealtad allá donde esté". Dijo que fue un "orgullo" haber sido candidata a la alcaldía de Fuenlabrada y destacó las "oportunidades" que siempre recibió en el PP.

En el mismo comunicado, aprovechó para lanzar una crítica directa al oficialismo. "Muestro el camino a todos aquellos dirigentes socialistas que, con bastante más que esconder o tapar, siguen aferrados a sus cargos y sobreviven en política confiando en la amnesia de la gente o el engaño a los ciudadanos. Quien quiera atreverse a dar lecciones de honestidad debería empezar por cumplirlas primero. Los niveles de ejemplaridad de mi partido no son como los del PSOE", disparó.

Desde el PP respaldaron la renuncia. El propio Feijóo avaló su decisión y también apuntó contra el gobierno: "Las lecciones de ejemplaridad del PSOE no me conciernen porque no puede darlas. Muchos de los que han atacado sin piedad a Noelia Núñez conviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona. Que el listón ético de Sánchez y los suyos no exista no significa que los demás debamos modificar el nuestro. Desde luego, yo no lo haré".

Y concluyó: "Noelia Núñez ha presentado su dimisión de todos sus cargos públicos. Es una decisión que le honra. Por conductas francamente más graves, e incluso delictivas, el PSOE le habría dicho que aguantase. Ni Noelia es como ellos ni yo soy como Sánchez".