Salta: una madre descubrió que su hijo era víctima de grooming al revisar su celular

Condenaron a 18 años de prisión a un hombre por abusar y extorsionar a 12 menores.

Hoy 18:11

Un escalofriante caso de grooming y explotación sexual infantil conmociona a Salta. Un hombre de 33 años fue condenado a 18 años de prisión efectiva por acosar y abusar sexualmente de 12 menores a través de redes sociales.

El caso se conoció cuando una madre revisó el celular de su hijo y descubrió mensajes sospechosos. Al notar la palabra pack, investigó los chats y halló un número desconocido. Aunque todos los mensajes habían sido borrados, el niño confesó: enviaba fotos íntimas a cambio de dinero. El agresor le pagaba $ 3.000 por cada foto.

La mujer realizó la denuncia y tras seis meses de investigación, la Justicia de Salta comprobó que el hombre cometió 12 hechos de grooming, 6 de promoción de la corrupción de menores y 6 de promoción de la prostitución agravada.

Cómo operaba el abusador a través de redes sociales

Según la fiscal penal especializada en ciberdelitos, Sofía Cornejo, el acusado se contactaba con sus víctimas mediante WhatsApp, Instagram y Telegram. Les ofrecía dinero por fotos y enviaba imágenes propias con instrucciones explícitas. Incluso, intentó coordinar encuentros presenciales a cambio de 30 o 40 mil pesos en una galería céntrica de Salta.

Aunque esos encuentros no se concretaron, la manipulación y la extorsión virtual fueron suficientes para que el Tribunal de Juicio del distrito Centro dictara la dura condena. Además, el juez Guillermo Pereyra ordenó que el hombre reciba tratamiento psicológico obligatorio por la gravedad de los delitos.

El relato de la madre: “No imaginé que podía pasar algo así”

En diálogo con Telenoche, la madre contó que nunca pensó que la situación llegaría a ese nivel. Notaba cambios de comportamiento: su hijo estaba más aislado y usaba mucho el celular. Pero jamás sospechó que detrás había un adulto que lo manipulaba y explotaba sexualmente.

“Cuando me llamaron de la fiscalía, me puse como loca. Me contaron que mi hijo mandaba fotos desnudo y que este hombre le pagaba”, relató. Hoy, la familia acompaña al niño para contenerlo y explicarle que no tiene culpa.

La mujer reflexionó sobre la importancia de hablar con los hijos y de supervisar el uso del celular: “Creo que faltó más diálogo. Ahora sé que debo estar más atenta. Ojalá nunca más me pase”.

Grooming y billeteras virtuales: una puerta abierta al abuso

Este caso expuso nuevamente cómo los entornos digitales pueden transformarse en un riesgo real para niños y adolescentes. Julio López, especialista en seguridad digital, advirtió que el desarrollo neurológico de los chicos no les permite dimensionar los peligros de internet.

“El cerebro de un niño no está preparado para asumir riesgos. No es que los chicos sean rebeldes: simplemente no pueden evaluar las consecuencias”, explicó.

López denunció que las billeteras virtuales y plataformas digitales facilitan este tipo de delitos. “Basta con marcar una casilla para abrir una cuenta a nombre de un menor. Nadie verifica nada. Así, cualquier persona puede enviar dinero y extorsionar a un niño sin que sus padres lo sepan”.

Según el especialista, en Argentina hay más de tres cuentas digitales por persona y muchas apuntan al mercado adolescente: “Cuando el mercado adulto se saturó, la industria fue por los menores. Hoy son el nuevo objetivo comercial”.

El fenómeno se potencia por lo que López llama “efecto mastering”: las apps están diseñadas para que los chicos crean que dominan la tecnología, cuando en realidad no comprenden los riesgos.

“Los padres creen que por saber usar el celular están seguros. Pero no es así: la facilidad de uso no significa que comprendan lo que pasa”, advirtió.

En otros países, como Estados Unidos, existen sistemas de control que obligan a verificar la identidad de los adultos responsables. Sin embargo, en Argentina los controles son laxos y muchos menores quedan expuestos a delitos como grooming, extorsión sexual, ludopatía y lavado de dinero.

¿Qué es el grooming y cómo prevenirlo?

El grooming es un delito en el que un adulto se hace pasar por un menor para ganarse la confianza de niños o adolescentes y obtener imágenes íntimas, videos o concretar encuentros.

Especialistas recomiendan:

Hablar con los hijos sobre los riesgos en internet.

Supervisar el uso de celulares y redes sociales.

Configurar controles parentales.

Denunciar cualquier situación sospechosa ante la fiscalía o la policía cibernética.