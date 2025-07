L-Gante se burló de Mauro Icardi tras la filtración de un supuesto video íntimo

El cantante de cumbia 420 lanzó una frase picante que se hizo viral en redes sociales.

Un nuevo escándalo envuelve a Mauro Icardi, Wanda Nara y L-Gante, luego de que se filtrara un supuesto video íntimo del futbolista. Este miércoles por la noche, la vedette uruguaya Natasha Rey publicó en sus redes un clip en el que, según afirma, Icardi se muestra tocando sus genitales.

El video se viralizó rápidamente y llegó hasta L-Gante, expareja de Wanda Nara, quien no dudó en burlarse del delantero del Galatasaray con un mensaje irónico.

“La vida que maní festé”: la chicana de L-Gante a Icardi que estalló en redes

Desde Mallorca, donde se encuentra junto a Wanda Nara, Elián Valenzuela —verdadero nombre de L-Gante— publicó una historia en Instagram que muchos interpretaron como una burla directa a Icardi.

El cantante subió una foto en una cascada acompañado por una mujer y escribió: “La vida que maní festé”, una frase que jugó con doble sentido para reírse del tamaño del miembro de Icardi, según interpretaron sus seguidores.

La publicación se volvió viral de inmediato y usuarios de X (ex Twitter) celebraron la ocurrencia: “Tuvo la oportunidad de hacer lo más gracioso y lo hizo”, “Murió descansado Icardi”, “El rey del marketing”, comentaron algunos.

Sospechas sobre Wanda Nara: ¿tuvo algo que ver con la filtración del video?

Tras la difusión del video íntimo, surgieron teorías que apuntan a Wanda Nara como la posible responsable de filtrar el material para perjudicar a su ex. Según contó Pochi, panelista de Puro Show (eltrece), Wanda la contactó para desmentir esta versión.

“Hoy Wanda me escribe espontáneamente y me dice: ‘Esta m… de Cande Lecce ahora dice que yo lo mandé a ensuciar a Mauro. ¡Si yo la denuncié! Con Ana Rosenfeld le metimos una penal y Mauro era el que no quería’”, reveló Pochi en el programa.

Cande Lecce, otra vez en la polémica con Icardi

Cande Lecce, la modelo de Olavarría que hace dos años aseguró haber tenido un romance con Icardi, volvió a ser señalada tras la aparición del video. Según Pampito, panelista de Mañanísima, Lecce habría sugerido que Wanda le pasó el clip a Natasha Rey y le pidió “salir a hablar mal” del futbolista.

“Cande Lecce da a entender que este video que publica la uruguaya se lo habría pasado Wanda. Que Wanda estaría detrás de los escraches a Icardi”, explicó Pampito.

Pochi reforzó la versión de Wanda Nara, quien insiste en que no tuvo nada que ver con la filtración: “¿Cómo va a decir esto esta chica, si la que metió en su momento una denuncia penal fui yo? ¡Y Mauro no se la quería poner!”, aclaró.

Wanda, Icardi y L-Gante: un triángulo mediático que no se detiene

Este nuevo episodio alimenta la interminable novela entre Mauro Icardi, Wanda Nara y L-Gante, que sigue sumando capítulos de celos, indirectas y filtraciones escandalosas.

Mientras tanto, la historia que subió L-Gante sigue dando vueltas por redes y suma miles de comentarios que celebran su burla.