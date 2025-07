Explotó Pergolini: las bombas contra Riquelme por el mal momento de Boca

El ex vicepresidente del club fue lapidario con la conducción actual tras la eliminación en Copa Argentina y apuntó con dureza al Consejo de Fútbol.

Hoy 12:11

El presente de Boca Juniors es uno de los más delicados de los últimos años. La reciente eliminación en Copa Argentina a manos de Atlético Tucumán dejó secuelas profundas y abrió la puerta a las críticas. Una de las más resonantes fue la de Mario Pergolini, ex vicepresidente del club y parte de la fórmula que llevó a Juan Román Riquelme a la dirigencia en 2019.

“La verdad que es una dirigencia que dejó de funcionar. Compra mal, hacen cosas que no deberían hacer, juega gente que uno no sabe por qué juega. Parece que nos están provocando”, lanzó Pergolini con tono ácido, dejando en claro su enojo por la situación futbolística e institucional.

Más adelante, fue incluso más tajante: “Tenemos jugadores mal comprados. Nuestro presidente no sabe comprar, y la gente que pone para comprar tampoco lo sabe hacer. Lo ha demostrado. Y si lo sabe, es un perverso, porque está trayendo jugadores que no nos sirven”.

También cuestionó la elección del entrenador: “Lo que está haciendo con el técnico no nos lo merecemos, y Russo tampoco se lo merece. No sabemos si sentir pena, sentir bronca, o si sentimos bronca con nosotros porque nos da pena. Están haciendo un combo letal”.

Sobre el final de su descargo, aclaró que su crítica no tiene fines políticos: “No tiene que ver con aspiraciones políticas. Lo digo como socio. No estuvimos nunca tan mal. Es pésimo lo que está haciendo Riquelme”.

Y cerró con una frase fulminante: “Aun los que lo aman, yo entiendo por qué lo aman, pero está mal. No accedemos a nada, no hay comisión directiva, no hay nada de nada. Esta anarquía está llevando a esto, con gente a la que no le importa el club”.