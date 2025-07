Brillaron en Japón: Ca7riel y Paco Amoroso fueron ovacionados por una multitud de fans

El grupo desplegó sus hits ante una masa de miles de fans dispuestos a darlo todo.

Después de brillar en Coachella, Glastonbury, ganar el Gardel de Oro, y ser reconocidos internacionalmente, Ca7riel y Paco Amoroso dieron la vuelta al mundo. Fue así como, este viernes, el dúo se presentó en el reconocido festival Fuji Rock, causando el delirio de sus fans orientales. Fiel a su estilo disruptivo, los argentinos causaron sensación con llamativos looks ante miles de personas.

Bajo un cielo celeste, en medio de un valle, rodeados por montañas y cientos de árboles, el grupo desplegó sus hits ante una masa de miles de fans dispuestos a darlo todo. Sobre el escenario, ambos músicos vestían prendas voluminosas confeccionadas en materiales acolchados. Paco Amoroso llevaba una chaqueta rosa inflada clara con grandes puntos rosados, pantalones del mismo tono rosa y lentes de sol de gran tamaño con una montura dorada. Su pelo, tal como en sus últimas presentaciones, era rubio, peinado hacia atrás. Por su parte, Ca7riel utilizaba una prenda similar en color negro, acompañada de un gorro negro ajustado y lentes negros con montura plateada. A sus espaldas, se distinguían imágenes ampliadas de sus caras impresas en grandes paneles verticales.

“Toda mi vida quise estar en Japón. Desde el fondo de nuestro corazón, muchas gracias. Está es nuestra primera vez y vamos a volver”, exclamó Paco ante la multitud. En la previa a su presentación, el dúo había recorrido la ciudad de Tokio. Durante sus paseos, diversos fans los reconocieron y les pidieron sacarse fotos. Como si fuera poco, también brindaron un show en una reconocida disquera japonesa.

Para el show íntimo, los jóvenes volvieron a innovar con su look. Catriel llevaba una peluca larga y lisa de color negro, lentes de sol rectangulares negros, un collar metálico grueso, una chaqueta roja abierta con mangas blancas y pantalones claros de cintura alta sujetos por un cinturón negro. Paco vestía una peluca larga y rubia, lentes de sol oscuros de montura de líneas simples, una chaqueta azul abierta sobre una camiseta negra y pantalones negros. Ambos estaban sentados y la iluminación resaltaba los tonos vivos de sus looks, destacando las texturas lisas y los contrastes de color en sus prendas.

Ca7riel y Paco Amoroso continúan su recorrido por los escenarios con proyectos que consolidan su perfil innovador y colaborativo dentro de la música argentina. Sin embargo, su fama mundial comenzó luego de su actuación en el formato Tiny Desk, grabado en Washington DC. Para esta ocasión, ambos se rodearon de un ensamble integrado por músicos que los acompañan habitualmente y otros instrumentistas locales, logrando una propuesta distinta en sonoridad y ejecución.

El avance internacional de Ca7riel y Paco Amoroso alcanzó un nuevo capítulo con su presentación en el Festival de Glastonbury, uno de los eventos musicales más prominentes del mundo. Esta participación marcó el debut de la dupla argentina en un escenario con proyección global, donde compartieron cartel con artistas de la talla de Neil Young, Rod Stewart y Loyle Carner. La actuación del dúo tuvo lugar en el escenario West Holts y, según la crónica de quienes asistieron y el eco en redes sociales, se volvió una de las más comentadas de la jornada.

El desempeño de Ca7riel y Paco Amoroso no pasó inadvertido entre figuras ya instaladas en la escena internacional. Ed O’Brien, guitarrista de Radiohead, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para expresar públicamente su reconocimiento al show de los argentinos. “Ca7riel y Paco Amoroso – What a stellar performance”, escribió O’Brien, ubicando al dúo entre sus momentos favoritos del evento junto a Loyle Carner, Black Country, New Road y el colectivo Kneecap. Su comentario incluyó también un agradecimiento a los organizadores del festival y una mención especial a la familia Eavis, anfitriona del encuentro desde sus primeras ediciones.

Además de valorar el impacto de los argentinos, O’Brien dedicó unas líneas sobre su experiencia personal en Glastonbury, subrayando que el festival significó una oportunidad de reencuentro consigo mismo. La reacción positiva de figuras destacadas y la repercusión lograda en medios internacionales evidencian la consolidación de Ca7riel y Paco Amoroso como referentes contemporáneos capaces de trascender las fronteras locales y dialogar en el ámbito artístico global.