La decepción de Franco Colapinto tras finalizar penúltimo en el GP de Bélgica: “Una pena, hay que seguir laburando”

El piloto argentino expresó sus sensaciones luego de finalizar 19° en una nueva presentación en la Fórmula 1.

Hoy 13:59

El Gran Premio de Bélgica llegó a su fin tras una demora inicial por la intensa lluvia, pero el resultado no fue el esperado para Franco Colapinto.

El piloto argentino de Alpine, que había largado desde el 15° puesto por modificaciones en la parrilla, perdió cuatro posiciones y culminó 19°, lo que desató su frustración al bajar del monoplaza.

“Creo que las dos paradas que hicimos no nos ayudaron. Perdí varios puestos por la parada que no pude recuperar”, expresó Colapinto en zona mixta. Más tarde agregó: “Fue una carrera dura. El aire sucio cuando salí con la goma lisa me costó un poco”.

Aunque completó la totalidad del recorrido, el joven piloto no ocultó su disconformidad con el rendimiento general. “Fue una carrera positiva en cuanto a dar todas las vueltas, pero no fue nada positiva en cuanto al ritmo. Nos costó. Una pena, creo que no fue una buena carrera en general para nosotros. Hay que seguir laburando”, concluyó.

Alpine festejó por Gasly, pero sigue en el fondo

La única alegría del fin de semana para Alpine llegó gracias a Pierre Gasly, quien largó 13° y finalizó 10°, sumando un punto clave para el equipo, que aún permanece último en el Campeonato de Constructores con 20 unidades. El francés logró escalar posiciones en la última vuelta y cortó una racha negativa para la escudería.

Así está el Campeonato de Constructores:

McLaren: 516 puntos

Ferrari: 248 puntos

Mercedes: 220 puntos

Red Bull Racing: 192 puntos

Williams: 70 puntos

Kick Sauber: 43 puntos

Racing Bulls: 41 puntos

Aston Martin: 36 puntos

Haas: 35 puntos

Alpine: 20 puntos

McLaren dominó en Spa

El protagonismo absoluto del GP de Bélgica fue para McLaren, que concretó un 1-2 contundente. Oscar Piastri superó a su compañero Lando Norris con una gran maniobra en la cuarta vuelta y se quedó con la victoria. El tercer escalón del podio fue para Charles Leclerc, de Ferrari.

Próxima carrera para Colapinto

Franco Colapinto tendrá una nueva oportunidad de mostrar su potencial el domingo 3 de agosto, cuando se dispute el Gran Premio de Hungría, una fecha clave para buscar sus primeros puntos en la Fórmula 1.