La dura autocrítica de Russo tras la derrota ante Huracán: “Al hincha de Boca le pido perdón”

El entrenador del Xeneize asumió la responsabilidad del durísimo momento que atraviesa su equipo tras perder ante el Globo.

27/07/2025

Boca Juniors profundizó su crisis futbolística tras caer por 1-0 ante Huracán en el Palacio Tomás A. Ducó, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Con esta nueva derrota, el Xeneize alcanzó los 11 partidos consecutivos sin ganar, lo que representa la peor racha en la historia del club.

Finalizado el encuentro, el entrenador Miguel Ángel Russo dio la cara en conferencia de prensa y mostró su preocupación por el momento que atraviesa el equipo:

"Al hincha de Boca le pido perdón y disculpas, no es normal ni natural en esta etapa. Tenemos que arreglarlo entre nosotros, a puertas cerradas, y nada más. Como corresponde", expresó el DT, visiblemente golpeado.

Desde su regreso al club, Russo no ha logrado ganar en sus siete presentaciones al frente del primer equipo, y reconoció la magnitud del desafío:

"Me hago cargo de todo, me corresponde a mí darlo vuelta, esta es la síntesis de todo", afirmó con contundencia.

El entrenador también se refirió al episodio insólito vivido en el entretiempo, cuando Miguel Merentiel salió al campo para jugar el segundo tiempo pero fue reemplazado a último momento por Milton Giménez: "No hagan un drama, tuvimos un problema de papeles con la salida de Merentiel, son cosas que pasan y ustedes hacen un mundo de algo que no existió, está muy clarito, ¿eh?", aclaró.

A pesar de la histórica racha sin victorias, Russo se mostró firme en su convicción de revertir el presente: "No digo que Boca tocó fondo porque material tenés. Llegó el momento de cambiar algunas cosas. Estos 15 días que tenemos hay que trabajarlos mucho para lograr el cambio que necesitamos y el club necesita", anticipó, de cara al duelo ante Racing del próximo sábado 9 de agosto.

Finalmente, el DT dejó en claro su compromiso con el club: "No me gusta perder, no estoy acostumbrado a perder con Boca, es la primera vez que me pasa, pero soy fuerte, en el sentido anímico", concluyó.

Con la presión cada vez más alta, Boca se jugará mucho más que tres puntos en la próxima jornada, donde buscará cortar una racha que ya quedó grabada en las páginas más oscuras de su historia.